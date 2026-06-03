Terminó el Hot Sale en Walmart pero apareció un iPhone a un precio insólito: cómo comprarlo desde Argentina

Aunque el Hot Sale llegó a su fin, Walmart tiene en oferta el iPhone 14 Plus que se convirtió en un verdadero imán para quienes buscan un celular de Apple con una pantalla grande y batería que aguanta varias horas.

En la página web del supermercado, el celular reacondicionado y de color negro se encuentra publicado por solo $5489 pesos mexicanos y da la posibilidad de pagarlo hasta en 15 cuotas sin interés con diferentes tarjetas.

Una de las ventajas del iPhone 14 Plus es que cuenta con el mismo tamaño de pantalla que el Pro Max, ideal para ver series, jugar o trabajar cómodamente. En cuanto a batería, al no tener los componentes del Pro, el espacio se utiliza para una batería más grande, que según usuarios es uno de los iPhone que más dura encendido.

E l rendimiento también es una de las características mas destacables ya que incluye el chip A15 Bionic y corre cualquier aplicación o juego con una fluidez absoluta.

Recomendaciones antes de comprar el iPhone 14 Plus en Walmart

Pero aunque suene tentador comprarlo desde Argentina hay que tener en cuenta algunas cuestiones antes de realizar la compra.

En primer lugar es necesario contratar un courier ya que Walmart México no realiza envíos internacionales. Al registrarte en el courier, la empresa te asignará una dirección física que debes colocar cuando hagas la compra en la página de Walmart.

Una vez que Walmart te manda el mail con el número de seguimiento, lo cargás a la página del courier para que sepa que un paquete tuyo está en camino. Cuando la empresa lo recibe, realiza todos los trámites aduaneros por vos y te lleva el iPhone hasta la puerta de tu casa.

Una última advertencia es que verifiques que el celular sea “liberado” antes de comprar. En la descripción de Walmart suele decir explícitamente que el equipo está liberado o si está atado a una operadora mexicana (Telcel, Movistar MX o AT&T). Esto es importante porque no te va a funcionar la señal con empresas de Argentina.

No te pierdas el video del iPhone 14 Plus