Apple prepara el lanzamiento del nuevo iPhone Fold para septiembre de 2026

Apple planea su ingreso al mercado de los dispositivos plegables con el lanzamiento del iPhone Fold durante el evento de septiembre de 2026. Este equipo representa una evolución importante en la línea de productos de la marca. El objetivo de la firma es ofrecer una experiencia versátil que una la portabilidad de un teléfono con la productividad de una tablet.

La decisión de la empresa responde a una estrategia para redefinir su categoría de productos. El mercado de los plegables estuvo bajo el control de Samsung durante años. Con este nuevo equipo, la compañía busca atraer a profesionales y entusiastas que necesitan una pantalla más grande para trabajar. Roland Hutchinson, analista del sector, señala que el dispositivo funcionará como un punto de unión entre el celular y el iPad.

El éxito de la propuesta depende de su capacidad para diferenciarse. Mientras que la serie Galaxy Z Fold ya tiene varias generaciones en el mercado, la marca de la manzana apuesta por la integración total con su propio software. El sistema operativo iOS tendrá cambios para que el paso entre el modo compacto y el modo extendido sea instantáneo. Esto permitirá usar varias aplicaciones al mismo tiempo con una fluidez que los usuarios actuales reclaman en sus dispositivos de mano.

La durabilidad es el mayor desafío para este tipo de hardware. La empresa trabaja en una bisagra de aleación de metal líquido con componentes internos fabricados mediante impresión 3D. El iPhone Fold tendrá una pantalla interna OLED de 7,8 pulgadas y una externa de 5,5 pulgadas. El objetivo es reducir al mínimo la marca del pliegue central, un problema que todavía afecta a muchos equipos de Samsung . El diseño será más ancho que los modelos actuales , permitiendo una visualización de contenidos más cómoda.

Iphone plegable Fold - Portada La empresa Apple planea presentar su primer iPhone Fold en septiembre de 2026 para competir en el mercado de alta gama. Imagen generada con IA

En cuanto a la potencia, el equipo llevará el procesador A20 Pro fabricado con un proceso de 2 nanómetros. La memoria RAM de 12 GB estará optimizada para las tareas de inteligencia artificial de la marca. La batería de 5.800 mAh será la más grande instalada en un teléfono de la firma hasta la fecha. El precio estimado para el mercado estadounidense oscila entre los $1.999 y los $2.499 dólares, lo que ubica al dispositivo en el segmento más alto de la pirámide de consumo.

Especificaciones técnicas y durabilidad del iPhone Fold

La fabricación de estas pantallas plegables es compleja y requiere una ingeniería de alta precisión. Por este motivo, la disponibilidad inicial podría ser limitada durante los primeros meses tras el anuncio. Los informes sugieren que el lanzamiento oficial será en septiembre, pero los envíos generales recién empezarían en diciembre de 2026. Esta demora permitiría a la empresa asegurar el control de calidad en cada unidad antes de que lleguen a los locales de todo el mundo.

La empresa también busca resolver las fallas comunes de la competencia. El uso de materiales nuevos en la pantalla plegable promete una resistencia mayor ante el uso diario intenso. Apple quiere que el producto no solo sea funcional, sino que dure varios años sin perder su calidad visual. La integración con accesorios como el Apple Pencil también aparece como una posibilidad para potenciar el uso del equipo en tareas creativas y de diseño profesional.