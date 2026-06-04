Apple: Office 2019 dejará de funcionar en todos sus dispositivos y bloqueará Word, Excel y PowerPoint

Microsoft anunció que a partir del 13 de julio de 2026, todas las funciones de Office 2019 en dispositivos Apple quedarán desactivadas. Esto afecta a Word, Excel , PowerPoint, Outlook y OneNote , impidiendo la creación, edición o guardado de documentos , aunque los usuarios ya hayan adquirido la licencia. La suite seguirá pudiendo abrir archivos en modo lectura, pero no se podrán realizar cambios ni crear nuevos documentos.

La medida se explica porque Office 2019 dejó de recibir soporte oficial en 2023. Microsoft vincula esta desactivación a actualizaciones de licencias y certificados digitales en los sistemas operativos de Apple , afectando a Mac, iPad y iPhone . Por el contrario, los usuarios de Windows y Android no se verán afectados, y las versiones más recientes como Office 2021 y Microsoft 365 continuarán funcionando sin inconvenientes en los dispositivos de Apple.

La decisión golpea especialmente a quienes adquirieron licencias permanentes de Office 2019 . Para muchos, la idea de una versión “de por vida” ahora se ve limitada, ya que perderán funciones esenciales de trabajo sin opción a actualización gratuita. Aunque Microsoft no prometió actualizaciones ilimitadas, la medida de restringir las funciones a solo lectura ha generado cierta polémica entre los usuarios.

La modificación se aplica de manera específica a la edición de Office 2019 en el ecosistema Apple. Quienes utilizan versiones más recientes o trabajan en otras plataformas continuarán con la funcionalidad completa de sus programas. En la práctica, los archivos podrán abrirse, pero la creación, edición o guardado de documentos quedará bloqueada, lo que obliga a buscar soluciones alternativas para no perder productividad.

ChatGPT Image 2 jun 2026, 05_04_51 p.m. Los usuarios de Office 2019 en Mac, iPad y iPhone perderán edición y guardado. Imagen generada por la IA

Alternativas y soluciones para usuarios de Apple

Microsoft sugiere varias opciones para quienes dependen de Office 2019: actualizar a Office 2021 o suscribirse a Microsoft 365, o utilizar las versiones web gratuitas de los programas. Otra recomendación es mantener el sistema operativo actualizado, mejorando la compatibilidad con las herramientas más recientes.

Para evitar pérdida de información, se recomienda respaldar archivos y migrarlos a la nube mediante OneDrive o SharePoint, permitiendo el acceso desde cualquier navegador. Además, se pueden explorar alternativas compatibles como Google Docs, Apple Pages o LibreOffice, que permiten abrir y editar documentos de Word, Excel y PowerPoint sin problemas.

En definitiva, la desactivación de Office 2019 en Apple marca el fin de una era para esta edición, obligando a los usuarios a adaptarse a soluciones más modernas y seguras. Con la migración a versiones actualizadas o la nube, los usuarios podrán continuar trabajando sin interrupciones, aprovechando las funcionalidades avanzadas y la compatibilidad garantizada de Microsoft 365.