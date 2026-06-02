Windows 11: ya está disponible la actualización que promete acelerar tu PC hasta un 70%

Microsoft continúa trabajando para mejorar la experiencia de los usuarios de Windows 11 , un sistema operativo que desde su lanzamiento en 2021 recibió críticas por problemas de rendimiento, cambios en la interfaz y la creciente integración de herramientas de inteligencia artificial. Ahora, la compañía dio un paso importante con una nueva actualización opcional que, según pruebas preliminares, puede ofrecer mejoras de rendimiento de hasta un 70% en determinadas tareas en la PC .

La actualización KB5089573 ya está disponible para quienes quieran probarla antes de su implementación masiva y forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Microsoft para optimizar Windows 11 durante los próximos años.

Perfil de baja latencia acelera tareas prioritarias como abrir aplicaciones, menús y explorador de archivos con el nuevo Windows 11.

La principal novedad de esta actualización es la incorporación del denominado "Perfil de baja latencia", una función diseñada para hacer que el sistema responda con mayor rapidez en acciones cotidianas.

El mecanismo actúa de forma inteligente aumentando temporalmente la frecuencia del procesador cuando detecta tareas consideradas prioritarias, como abrir una aplicación, realizar una búsqueda, acceder al menú Inicio o navegar por el Explorador de archivos.

Según pruebas realizadas por medios especializados, el impacto es especialmente visible en la fluidez de la interfaz. Los resultados muestran mejoras de hasta un 70% en la velocidad de respuesta del sistema y ganancias cercanas al 40% en la apertura de aplicaciones.

Aunque estos porcentajes pueden variar según el hardware utilizado, la sensación general es que Windows responde de forma más inmediata, algo que muchos usuarios venían reclamando desde hace tiempo.

La función trabaja automáticamente en segundo plano y no requiere configuraciones avanzadas una vez instalada la actualización.

windows3 (1) Optimización automática en segundo plano mejora fluidez, respuesta del sistema y apertura de aplicaciones diarias. Shutterstock

Cómo descargar la actualización KB5089573

Una de las ventajas de esta mejora es que no es necesario formar parte del programa Insider para acceder a ella.

Para instalarla, los usuarios deben ingresar a Configuración, seleccionar Windows Update y activar la opción "Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles". Posteriormente, basta con pulsar el botón "Buscar actualizaciones" para comprobar si la actualización KB5089573 aparece disponible en el equipo.

Una vez descargada e instalada, solo es necesario reiniciar la computadora para que las optimizaciones comiencen a funcionar.

Microsoft señala que estas funciones ya superaron las pruebas más importantes dentro del programa Insider, por lo que se encuentran en una etapa cercana a su lanzamiento general.

Actualizacion de Windows4 Además del rendimiento, Microsoft agrega ajustes de audio, Cámara y mejoras en el Administrador de tareas. Shutterstock

Más cambios además del rendimiento

La actualización no se limita únicamente a mejorar la velocidad del sistema. También incorpora ajustes en el apartado de audio, optimizaciones para el Administrador de tareas y nuevas opciones para la aplicación Cámara.

Estos cambios forman parte del proyecto interno conocido como K2, una hoja de ruta que busca modernizar Windows 11 y corregir problemas estructurales que se fueron acumulando con el paso de las actualizaciones.

La estrategia apunta a recuperar la confianza de los usuarios que aún permanecen en Windows 10 o que consideran que Windows 11 no logró cumplir las expectativas generadas durante su lanzamiento.

Por el momento, la actualización está destinada exclusivamente a Windows 11. Los usuarios de Windows 10 continuarán recibiendo soporte hasta octubre de 2026, aunque las nuevas funciones y mejoras de rendimiento seguirán llegando únicamente al sistema operativo más reciente de Microsoft.

Para quienes sienten que Windows 11 puede ser más rápido, esta actualización aparece como una de las mejoras más prometedoras lanzadas por la compañía en los últimos años.