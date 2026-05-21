Microsoft apura una actualización urgente para Windows 11 tras varias fallas en aplicaciones y el audio

Microsoft activó una actualización urgente para Windows 11 después de detectar fallas que alteraban el uso cotidiano del sistema operativo. Los problemas iban desde cortes inesperados de audio hasta bloqueos que impedían abrir determinadas aplicaciones . La compañía ya comenzó a distribuir las correcciones en el canal Release Preview y prevé llevarlas a todos los usuarios durante las próximas semanas mediante Windows Update .

Los parches en Windows 11 corrigen errores que silenciaban el sistema y complicaban videollamadas, reproducción multimedia y comunicación.

Las nuevas compilaciones liberadas por Microsoft son la 26100.8521 y la 26200.8521, correspondientes a las ramas 24H2 y 25H2 de Windows 11 . Aunque todavía se encuentran dentro de los canales de prueba, el objetivo es que estas correcciones lleguen al público general antes del despliegue obligatorio previsto para junio.

Uno de los errores más importantes afectaba directamente al sonido. Según la información técnica difundida por la compañía, en algunos equipos el volumen del sistema podía silenciarse automáticamente sin intervención del usuario. El fallo aparecía de manera aleatoria y complicaba tareas simples como reproducir contenido multimedia, participar en videollamadas o utilizar aplicaciones de comunicación.

El segundo inconveniente estaba relacionado con el Servicio de Notificaciones Push de Windows, conocido como WPN. Este componente cumple una función clave dentro del sistema, ya que gestiona alertas, avisos y procesos internos vinculados tanto a aplicaciones nativas como a programas de terceros.

Cuando ese servicio fallaba, el problema no se limitaba a la pérdida de notificaciones. En algunos casos también provocaba un efecto en cadena que impedía abrir aplicaciones importantes. Por ese motivo, Microsoft decidió adelantar una solución sin esperar al calendario habitual de actualizaciones mensuales.

windows3 (1) La actualización también mejora rendimiento, inteligencia artificial, Administrador de Tareas y funciones de conectividad sonora. Shutterstock

También hay mejoras de rendimiento e inteligencia artificial

La actualización no solo apunta a corregir errores críticos. Microsoft también incorporó ajustes destinados a mejorar el rendimiento general de Windows 11 y optimizar funciones vinculadas a la inteligencia artificial.

Entre los cambios se destacan mejoras en el Administrador de Tareas, que ahora ofrecerá un seguimiento más preciso de las NPU, las Unidades de Procesamiento Neural utilizadas en procesos de inteligencia artificial. Este tipo de hardware comenzó a ganar protagonismo en las computadoras más recientes, especialmente en equipos preparados para ejecutar funciones de IA de manera local.

Además, la compañía sumó optimizaciones en la herramienta de lupa del sistema, correcciones vinculadas con la estabilidad de los fondos de pantalla y mejoras en funciones de conectividad de audio. También se incluyeron ajustes para el uso compartido de sonido entre dispositivos compatibles.

En términos prácticos, se trata de una actualización de mantenimiento, pero con impacto directo en la experiencia diaria. Windows 11 viene incorporando nuevas funciones de productividad e inteligencia artificial, aunque cada avance también aumenta la presión sobre la estabilidad del sistema.

Actualizacion de Windows Microsoft distribuirá los cambios a todos los usuarios por Windows Update durante las próximas semanas. Shutterstock

Cuándo llegará a todos los usuarios

Por ahora, los parches están disponibles principalmente para usuarios que participan en los canales de prueba de Windows. Sin embargo, Microsoft confirmó que estas correcciones formarán parte de las actualizaciones generales previstas para mayo de 2026.

La empresa planea distribuir primero los parches opcionales durante la última semana del mes. Luego, el despliegue obligatorio global quedaría incluido en el tradicional Patch Tuesday, previsto para el martes 9 de junio.

Como ocurre con la mayoría de las actualizaciones de Windows 11, los parches terminarán instalándose de forma automática en los equipos compatibles. De todos modos, Microsoft recomienda revisar manualmente Windows Update durante las próximas semanas, sobre todo si el dispositivo presenta fallos de sonido, problemas para abrir aplicaciones o errores con las notificaciones.

El episodio vuelve a mostrar una tensión recurrente dentro del ecosistema Windows: cada actualización puede sumar funciones útiles, pero también generar problemas inesperados en ciertas configuraciones. Con este parche urgente, Microsoft busca estabilizar Windows 11 antes de continuar con su hoja de ruta centrada en inteligencia artificial, rendimiento y productividad.