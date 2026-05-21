Junio complicado para PlayStation Plus: perderá un aclamado título de Rockstar y otros cuatro juegazos

PlayStation Plus tendrá un mes sensible para sus suscriptores en junio de 2026. Sony actualizó la lista preliminar de juegos AAA que abandonarán el catálogo de los planes Extra y Premium —o Deluxe, según la región— y confirmó la salida de cinco títulos. Entre ellos aparece Red Dead Redemption , uno de los juegos más aclamados de Rockstar Games y una de las experiencias de mundo abierto mejor valoradas de la industria.

La baja se producirá el 16 de junio de 2026, fecha en la que estos juegos dejarán de estar disponibles sin cargo adicional dentro del servicio. Como ocurre con otros catálogos por suscripción, como Xbox Game Pass, PlayStation Plus suma nuevos títulos todos los meses, pero también retira parte de su biblioteca para renovar la oferta. Esta vez, la despedida golpea especialmente a los fanáticos de Rockstar.

El nombre más importante de la lista es Red Dead Redemption , disponible para PS4 y PS5 dentro del catálogo. El juego, lanzado originalmente por Rockstar Games , es considerado uno de los mejores sandbox de la historia y mantiene una valoración de 95 puntos en Metacritic, un reconocimiento que refleja el impacto que tuvo por su historia, su ambientación y su construcción de mundo abierto.

La aventura de John Marston combina exploración, acción, drama western y libertad de juego. Por eso, su salida representa una pérdida relevante para quienes todavía no lo probaron o para quienes querían volver a recorrer su universo antes de que dejara el servicio.

La lista preliminar también incluye Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition, un beat ‘em up de culto basado en el cómic de Bryan Lee O’Malley. Esta edición completa incorpora contenido adicional, personajes extra y una propuesta muy querida por una comunidad que todavía valora su estética retro y su jugabilidad cooperativa.

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Otros juegos que se van del servicio

Además de Red Dead Redemption y Scott Pilgrim, Sony confirmó la salida de LEGO The Incredibles, We Love Katamari REROLL + Royal Reverie y Lawn Mowing Simulator. Son propuestas muy distintas entre sí, pero completan un recorte variado dentro del catálogo.

La lista completa de juegos que abandonarán PlayStation Plus en junio es la siguiente:

Lawn Mowing Simulator — PS4 y PS5;

LEGO The Incredibles — PS4;

Red Dead Redemption — PS4 y PS5;

— PS4 y PS5; Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition — PS4;

We Love Katamari REROLL + Royal Reverie — PS4 y PS5.

De todos modos, se trata de una lista preliminar. En otras ocasiones, Sony agregó más juegos a la sección de próximas salidas o realizó cambios sin demasiada anticipación. Por eso, los usuarios todavía deberán seguir atentos a posibles actualizaciones durante las próximas semanas.

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Nuevos juegos y malestar entre los usuarios

La salida de estos títulos llega poco después de que Sony incorporara los juegos de mayo al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium. Entre las novedades aparecen Red Dead Redemption 2, Star Wars Outlaws, Flintlock: The Siege of Dawn y otros lanzamientos que ya están disponibles para los suscriptores de los niveles más caros.

Sin embargo, las incorporaciones llegan en un contexto incómodo para la compañía. Sony también comunicó una suba de precio del servicio en Estados Unidos y otros territorios, una decisión que generó malestar entre jugadores de PS4 y PS5. El impacto podría sentirse también en Argentina y el resto de Latinoamérica.

Con ese escenario, junio aparece como un mes difícil para PlayStation Plus: suma novedades importantes, pero al mismo tiempo pierde un clásico moderno como Red Dead Redemption, una baja que puede pesar más que varias incorporaciones.