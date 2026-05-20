PlayStation Plus o Xbox Game Pass: qué suscripción conviene pagar en 2026

Comprar una PlayStation 5 o una Xbox Series X/S es apenas el primer paso. Después aparece una pregunta cada vez más importante: qué suscripción conviene pagar. En un mercado donde los juegos cuestan caro y el online forma parte central de la experiencia, PlayStation Plus y Xbox Game Pass se transformaron en dos caminos distintos para acceder a catálogos, descuentos, partidas multijugador y guardados en la nube.

El primer perfil es el jugador casual. Es quien prende la consola de vez en cuando, juega con amigos y no suele estar pendiente de lanzamientos, ofertas o catálogos. Para ese usuario, pagar una suscripción todos los meses puede no tener demasiado sentido, sobre todo si su rutina gira alrededor de títulos gratuitos como Fortnite, Apex Legends o Call of Duty: Warzone.

En PlayStation , la mayoría de los juegos pagos requieren una membresía de PlayStation Plus para jugar online , pero muchos free to play no necesitan suscripción . Sony menciona como ejemplos a Fortnite, Apex Legends y Warzone. En Xbox ocurre algo similar: Microsoft liberó el multijugador online para más de 50 juegos free to play desde 2021.

Por eso, para el jugador que solo entra a partidas ocasionales y no compra demasiados juegos, la mejor decisión puede ser no pagar ningún servicio o elegir el plan más básico solo cuando realmente lo necesite.

Xbox-Juegos más Caros - Interna 2 Game Pass Ultimate seduce al gamer intenso con estrenos, catálogo amplio y juego multiplataforma constante. Shutterstock

PlayStation Plus: una propuesta más tradicional

PlayStation Plus está dividido en Essential, Extra y Deluxe en Argentina. Essential ofrece juegos mensuales, multijugador online, descuentos, contenido exclusivo, Share Play y almacenamiento en la nube. Extra suma el catálogo de juegos y Ubisoft+ Classics. Deluxe agrega beneficios como catálogo de clásicos y pruebas de juegos.

La propuesta de Sony funciona mejor para quienes ya eligieron PlayStation como ecosistema principal. El punto fuerte está en su equilibrio: permite jugar online, guardar partidas en la nube, acceder a descuentos y sumar títulos al catálogo sin abandonar la compra tradicional de juegos físicos o digitales.

También hay una ventaja para quienes prefieren el formato físico. PlayStation mantiene un mercado fuerte de discos, lo que permite comprar juegos usados, revenderlos o esperar rebajas después del lanzamiento. Para el jugador informado, ese detalle pesa mucho: no todo depende de la suscripción.

Xbox-Projet Helix - Interna 1 El jugador casual puede evitar pagos mensuales si aprovecha títulos gratuitos con multijugador online incluido. Imagen generada por la IA

Xbox Game Pass: más caro, pero más agresivo

Xbox Game Pass apunta a otro tipo de consumo. Microsoft ofrece planes como Essential, Premium, Ultimate y PC Game Pass. Essential incluye más de 50 juegos, multijugador online y beneficios, pero no suma estrenos desde el primer día. Premium eleva la biblioteca a más de 200 títulos para consola y PC. PC Game Pass incluye lanzamientos desde el día uno y más de 300 juegos para computadora. Ultimate es el plan más completo, con más de 400 títulos, juegos de estreno desde el primer día, consola, PC, online y otros beneficios.

Ahí aparece la gran diferencia frente a PlayStation Plus. Game Pass Ultimate es una suscripción pensada para el jugador que quiere probar mucho, saltar entre plataformas y acceder a lanzamientos sin comprarlos por separado. Es una opción atractiva para el gamer más intenso, aunque también puede resultar costosa si no se aprovecha con frecuencia.

La elección final depende del perfil. El casual puede vivir sin suscripción. El informado debería comparar precios, catálogos y hábitos de compra. El hardcore, en cambio, probablemente encuentre más valor en Game Pass Ultimate o en combinar servicios si juega en más de una plataforma. En esta nueva etapa, la pregunta ya no es solo qué consola comprar, sino cuánto tiempo real se tiene para aprovechar lo que se paga.