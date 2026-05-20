Sony presenta el nuevo Sony Xperia 1 VIII con rediseño estructural y potencia premium

Sony renovó su línea principal de teléfonos móviles para competir en el sector más exigente del mercado. El nuevo Sony Xperia 1 VIII ingresa al catálogo global con una estética trasera modificada y componentes de última generación, despejando las dudas sobre la continuidad de la división móvil de la firma.

El dispositivo mantiene el formato alargado característico de la marca, pero adopta una relación de aspecto de 19.5:9. El panel frontal cuenta con una pantalla LTPO OLED de 6,5 pulgadas con resolución de 1080x2340 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. A diferencia de la tendencia general de la industria, la superficie de visualización permanece completamente limpia , libre de perforaciones o muescas para la cámara selfie, la cual se aloja en el marco superior. La protección del frente depende del cristal Gorilla Glass Victus 2.

La parte trasera presenta las modificaciones más notorias de esta generación. El módulo de cámaras exhibe una estructura con un borde inclinado que se extiende hacia el lateral del chasis. Asimismo, la superficie de vidrio porta un acabado mate rugoso que mejora el agarre y evita el deslizamiento en la mano. El cuerpo del equipo pesa 200 gramos y posee las certificaciones IP65 e IP68, garantizando resistencia total al ingreso de polvo y a la inmersión en agua.

El procesamiento de las tareas se ejecuta mediante el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Este procesador de ocho núcleos trabaja en conjunto con una memoria RAM de 12 GB en su versión de base, asociada a un almacenamiento interno de 256 GB que se puede expandir mediante tarjetas microSDXC. El sistema operativo de fábrica es Android 16, y la empresa asegura soporte para recibir hasta cinco actualizaciones mayores de la plataforma.

Sony Xperia 1 VIII Disponibilidad de colores del Sony Xperia 1 VIII. Sony

El apartado fotográfico de este modelo de gama alta se compone de tres sensores de 48 megapíxeles cada uno. La lente principal posee una apertura de f/1.9 y estabilización óptica de imagen. Lo acompaña un teleobjetivo con zoom óptico de 2.9 aumentos y un gran angular con enfoque automático. Las cámaras traseras permiten registrar video en resolución 4K a 120 cuadros por segundo con soporte HDR, facilitando la captura de escenas en movimiento con fluidez.

La autonomía del equipo depende de una batería de 5.000 mAh que admite carga rápida por cable de 30 vatios, capaz de recuperar la mitad de la energía en 30 minutos. También incluye compatibilidad con carga inalámbrica de 15 vatios y transferencia reversible. La propuesta comercial mantiene el conector físico de 3,5 milímetros para auriculares y la integración nativa con las cámaras fotográficas de la serie Alpha de Sony. El empaque del producto adopta un formato ecológico de cartón reciclado que prescinde de plásticos y no incluye cables ni cargadores en su interior.