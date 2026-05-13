Sony lanza el nuevo Sony Xperia 1 VIII: un teléfono con sensores gigantes e IA profesional

La firma japonesa presentó el Sony Xperia 1 VIII, un equipo que destaca por su sensor de teleobjetivo cuatro veces más grande y la integración de Xperia Intelligence.

Analizo si vale la pena el nuevo Sony Xperia 1 VIII. Este dispositivo llega al mercado europeo como la propuesta más avanzada de la firma para el año 2026. Sony decidió renovar su línea de gama alta con una apuesta fuerte en el procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial.

Xperia Intelligence y las funciones de este nuevo teléfono La mayor innovación de este terminal reside en su sistema de asistencia fotográfica. El dispositivo cuenta con la función AI Camera Assistant, operada por Xperia Intelligence. Este software reconoce de forma automática la escena, el sujeto y las condiciones climáticas del momento. Con esta información, el sistema ofrece sugerencias sobre los tonos de color, la lente ideal y los efectos de desenfoque. Podés aplicar estos cambios con un solo toque en la pantalla para obtener un resultado profesional sin necesidad de ajustar cada parámetro manualmente.

Sony Xperia nnew Render del Sony Xperia 1 VIII. Gemini AI

El equipo utiliza procesos de reducción de ruido y procesamiento de múltiples cuadros en formato RAW. Estas funciones aseguran imágenes nítidas en entornos oscuros. Además, las cámaras traseras presentan un cambio estético notable: ahora se ubican en un módulo cuadrado en lugar de la tradicional disposición vertical. Para las videollamadas y autorretratos, el teléfono dispone de un sensor frontal de 12 megapíxeles que mantiene la fidelidad de los colores de la piel.

El diseño y el hardware del Sony Xperia 1 VIII En el apartado técnico, el dispositivo porta una pantalla OLED de 6,5 pulgadas. El motor del equipo es el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, que garantiza una velocidad de procesamiento alta para tareas exigentes. Sony ofrece dos configuraciones de memoria: una versión de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento y otra más potente de 16 GB de RAM con 1 TB de espacio interno. Un detalle que los usuarios valoran es la permanencia del conector de 3.5 mm para auriculares con cable, un puerto casi extinto en los celulares actuales.