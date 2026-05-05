PlayStation y Sony rompieron el silencio sobre su polémico DRM, pero dejaron más dudas que certezas

Tras varios días de incertidumbre y debate en la comunidad, Sony y PlayStation finalmente se pronunció sobre el supuesto sistema de DRM que había encendido las alarmas entre usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 . Sin embargo, lejos de calmar por completo las aguas, su respuesta oficial parece haber abierto un nuevo frente de interrogantes.

Todo comenzó el 25 de abril, cuando el modder Lance McDonald compartió en redes sociales que algunos juegos digitales comprados en la PlayStation Store desde marzo de 2026 mostraban un temporizador de 30 días para verificar la licencia. La información se viralizó rápidamente y generó preocupación ante la posibilidad de que los títulos requirieran una conexión periódica a Internet para seguir funcionando.

Frente a esto, un portavoz de Sony confirmó al medio GameSpot que los juegos digitales solo necesitan “una única comprobación online para confirmar la licencia del juego, tras la cual no será necesario realizar más verificaciones”. Esta aclaración descarta, al menos en parte, la versión más temida: un DRM con chequeos mensuales obligatorios.

Contradicciones y zonas grises

El problema es que la explicación oficial no termina de encajar con lo que varios usuarios han reportado. La aparición de temporizadores activos en juegos adquiridos recientemente sigue sin una explicación clara. ¿Se trata de un error visual? ¿De un sistema en transición? Sony no ha dado detalles al respecto.

Para complicar aún más el panorama, el propio soporte técnico de PlayStation ofreció respuestas contradictorias. En algunos casos, se indicó que si la consola no se conectaba a Internet en un plazo de 30 días, la licencia podía caducar temporalmente, impidiendo iniciar el juego hasta restablecer la conexión. Este mensaje choca directamente con la idea de una verificación única y definitiva.

En este contexto, la comunidad se encuentra en una especie de limbo informativo: hay una versión oficial tranquilizadora, pero también evidencias y respuestas que apuntan en otra dirección. La falta de precisión en la comunicación no hace más que alimentar la desconfianza.

Embed Sony has provided a statement to GameSpot regarding the PSN license checks: "Players can continue to access and play their purchased games as usual. A one-time online check is required to confirm the game's license, after which no further check-ins are required."… pic.twitter.com/sOUhGlhl3r — Wario64 (@Wario64) April 29, 2026

Un sistema atado al periodo de reembolso

La interpretación más consistente hasta el momento sugiere que este sistema estaría vinculado al periodo de reembolso. Es decir, al comprar un juego digital, la licencia inicial sería temporal y requeriría una conexión a internet para validarse. Una vez realizada esa verificación, pasaría a ser permanente, eliminando la necesidad de futuras comprobaciones.

Este enfoque tendría cierta lógica desde el punto de vista comercial, ya que permitiría evitar abusos en las políticas de devolución sin imponer restricciones permanentes al usuario. Sin embargo, la falta de una explicación técnica detallada por parte de Sony deja espacio para la especulación.

En definitiva, aunque Sony dio un paso al frente para abordar la polémica, su respuesta no ha sido lo suficientemente clara como para despejar todas las dudas. En un ecosistema donde la propiedad digital sigue siendo un tema sensible, cualquier cambio en las reglas del juego —literalmente— requiere una comunicación mucho más transparente.