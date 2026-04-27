Assassin's Creed Black Flag Resynced llega a PlayStation 5 con fecha confirmada

La saga Assassin’s Creed volverá a uno de sus escenarios más recordados con Assassin’s Creed Black Flag Resynced , una versión rediseñada del clásico de piratas de Ubisoft que llegará a PlayStation 5 el 9 de julio de 2026. El título ya se encuentra disponible para reserva en la tienda de PlayStation a un precio de USD 59,99.

Esta nueva edición busca recuperar la aventura de Edward Kenway, capitán del Jackdaw , pero adaptada a las posibilidades técnicas de la nueva generación. La propuesta conserva el corazón del juego original: exploración naval, combates, sigilo, parkour y un Caribe atravesado por la guerra entre Asesinos y Templarios. Sin embargo, suma mejoras visuales, nuevas mecánicas y contenido adicional para renovar la experiencia.

La nueva versión para PlayStation 5 recupera la aventura pirata de Edward Kenway con mejoras visuales y jugables.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced vuelve a poner al jugador en la piel de Edward Kenway , un pirata que se mueve entre islas, puertos, selvas tropicales y batallas navales. La historia mantiene la presencia de figuras históricas como Barbanegra y Stede Bonnet, en un mundo abierto construido con la última versión del motor Anvil.

Uno de los cambios más fuertes está en la presentación visual. El juego incorpora rostros más detallados, animaciones más ricas, multitudes más densas y escenarios marítimos, terrestres y submarinos con mayor nivel de detalle. También suma compatibilidad con Dolby Atmos y trazado de rayos, dos elementos pensados para reforzar la inmersión en tormentas, combates y recorridos por el Caribe.

El movimiento también fue actualizado. Kenway cuenta ahora con un sistema de parkour mejorado, con la posibilidad de realizar tres saltos consecutivos y nuevas eyecciones hacia atrás y hacia los lados. Esto apunta a un desplazamiento más fluido y preciso, tanto en ciudades como en barcos o entornos naturales.

assasing3 Ubisoft renovó el combate, el sigilo, el parkour y las batallas navales del clásico. Ubisoft

Combate, sigilo y navegación con cambios importantes

El combate fue reelaborado para ofrecer enfrentamientos más dinámicos. La nueva versión pone mayor énfasis en los combos, la parada perfecta y la posibilidad de encadenar hasta cuatro derribos. Además, los escenarios tendrán elementos destructibles, lo que puede sumar variedad durante los choques cuerpo a cuerpo.

El sigilo también cambia. Ahora será posible agacharse de forma libre y rápida para acercarse a los objetivos sin depender tanto de coberturas predeterminadas. Otro ajuste relevante aparece en las misiones de seguimiento o escucha: fallar ya no provocará una desincronización inmediata. En cambio, el objetivo reaccionará ante el mal sigilo y el jugador deberá resolver la situación sin reiniciar automáticamente la misión.

Las mecánicas navales, uno de los sellos del Black Flag original, también fueron optimizadas. El Jackdaw podrá mejorarse para enfrentar embarcaciones enemigas más poderosas, y se suman nuevos modos de disparo para darle más profundidad a los combates en alta mar.

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Contenido nuevo, PS5 Pro y recompensa por reserva

Además de la historia original, Black Flag Resynced incluirá tramas inéditas protagonizadas por personajes queridos por los fanáticos, tres nuevos oficiales, nuevas salomas, mascotas y un modo Foto. La banda sonora también se amplía con nuevas pistas creadas en colaboración con el músico francés Woodkid, junto con canciones marineras adicionales.

En PlayStation 5, el juego será compatible con la vibración y el efecto de gatillo del control inalámbrico DualSense. También contará con mejoras específicas para PS5 Pro, especialmente en trazado de rayos y estabilidad de imagen mediante PSSR mejorado. Según Ubisoft, esta tecnología permitirá recrear con mayor nitidez tormentas, olas gigantes y escenarios tropicales cargados de movimiento.

Quienes reserven Assassin’s Creed Black Flag Resynced antes de su lanzamiento recibirán el Paquete escarlata de Barbanegra, que incluye un atuendo para Edward, una espada y una pistola exclusivos. Con estas mejoras, Ubisoft busca convertir uno de los Assassin’s Creed más populares en una experiencia actualizada para la nueva generación de consolas.