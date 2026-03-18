Starfield llega a PlayStation 5: Bethesda rompe la exclusividad y relanza su RPG espacial con nuevo contenido

Después de meses de rumores y especulaciones, Starfield finalmente dará el salto a PlayStation 5 . El ambicioso RPG espacial de Bethesda dejará atrás su condición de exclusivo de Xbox para abrir una nueva etapa dentro de la estrategia multiplataforma de Microsoft. Pero el desembarco en la consola de Sony no llegará solo: estará acompañado por una actualización gratuita con novedades jugables y por un nuevo DLC de pago que ampliará la historia del universo del juego.

La fecha elegida para este movimiento es el 7 de abril, día en que Starfield estará disponible en PS5 tanto en formato digital como físico. De esta manera, uno de los títulos más comentados de Bethesda desde su lanzamiento en 2023 buscará una segunda vida en una plataforma nueva, con mejoras técnicas y contenido adicional para atraer tanto a nuevos jugadores como a quienes ya recorrieron sus sistemas estelares en Xbox o PC.

La versión para PlayStation 5 se ofrecerá en dos formatos principales . Por un lado, estará la edición estándar, que incluirá únicamente el juego base y tendrá un valor de 49,99 dólares. Por otro, la edición Premium costará 69,99 dólares e incorporará también los contenidos descargables de pago. Bethesda , además, ajustará el precio de las versiones de Xbox Series X|S y Steam para equipararlo con el lanzamiento en la consola de Sony.

Uno de los puntos más atractivos del port es que no será una adaptación básica. En PlayStation 5 Pro, Starfield aprovechará el hardware adicional con dos configuraciones pensadas para distintos perfiles de jugador: un Modo rendimiento, orientado a ofrecer una mayor fluidez, y un Modo visual, enfocado en mejorar el apartado gráfico general. A esto se suma la integración de funciones propias del ecosistema PlayStation , como los gatillos adaptativos, la barra de luz y el panel táctil del DualSense, elementos que apuntan a reforzar la inmersión de la experiencia espacial.

El estreno en PlayStation 5 también servirá como marco para el lanzamiento de Free Lanes, una actualización gratuita que llegará el mismo 7 de abril a todas las plataformas. Bethesda plantea este contenido como una forma de revitalizar la aventura, sumar herramientas y ampliar las opciones de exploración dentro del juego.

Entre las novedades más importantes aparece el modo crucero, que permitirá desplazarse de planeta en planeta dentro de un mismo sistema estelar. También se incorporarán nuevas ubicaciones, regiones inéditas y más puntos de interés para descubrir. En paralelo, el sistema de combate ganará profundidad con modificadores para enemigos, que podrán tener escudos extra, ataques más agresivos o incluso daño elemental.

La actualización también añadirá el recurso X-Tech para mejorar equipamiento, el vehículo terrestre Moon Jumper y otras sorpresas orientadas a enriquecer la exploración. Como complemento, Bethesda ya sumó cinco nuevas aventuras ligadas a Trackers Alliance, con contratos y objetivos que entregan recompensas especiales.

starfield2 El fin de la exclusividad de Starfield abre una nueva etapa con más contenido. Starfield

Terran Armada, el nuevo frente de batalla

La otra gran novedad será Terran Armada, la nueva expansión de pago de Starfield. Este DLC se lanzará también el 7 de abril y tendrá un precio de 9,99 dólares. En el caso de quienes posean la edición Premium en Xbox y PC, se ofrecerá sin costo adicional.

La propuesta de Terran Armada es clara: expandir la historia con nuevos personajes, misiones, ubicaciones, enemigos y sistemas. La amenaza central será una poderosa fuerza robótica que intentará imponer un nuevo orden en los Sistemas Colonizados. El contenido introducirá además las Incursiones, eventos de combate que convertirán distintas zonas del mapa en verdaderos campos de batalla.

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Con este relanzamiento, Bethesda no solo amplía el alcance de Starfield, sino que también intenta reposicionarlo. La llegada a PlayStation 5, junto con mejoras gratuitas y una nueva expansión, convierte al RPG en una propuesta más completa y ambiciosa que la de su estreno original.