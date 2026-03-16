La PlayStation 5 sin impuestos en el país: su precio sorprende a los gamers

El precio de la PlayStation 5 en Argentina cambiaría fuerte sin impuestos. La consola de Sony figura entre los productos tecnológicos con mayor carga fiscal. Con la baja de aranceles anunciada en 2026, muchos gamers miran otro número en las tiendas. El valor final baja y el mercado de videojuegos vuelve a moverse.

Playstation 5 sin impuestos Hoy el mercado ofrece varias versiones de la consola. La más buscada es la PlayStation 5 Slim. Ese modelo domina ventas en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico. Su tamaño más compacto y su potencia sostienen el interés del público gamer.

La PS5 Slim Digital con 1 TB marca un precio de lista de $1.499.999. Con promociones o pago único el valor baja a $1.199.999. El modelo estándar con lectora parte desde $1.599.999. En ofertas puntuales aparece cerca de $1.299.999.

playstation-5-slim-1-tb-digital La nueva PlayStation 5 Pro mueve el techo de precios. Ese modelo llega con 2 TB de almacenamiento. El valor oficial ronda los $2.499.999 en el mercado argentino. En portales de venta y promociones aparece entre $1.799.999 y $1.999.999.

consola-playstation-5-pro-digital-2-tb Durante 2026 surgió otro dato que llamó la atención. Varias tiendas comenzaron a mostrar el precio sin impuestos nacionales. Ese número permite ver cuánto pesa la carga fiscal en el valor final. La diferencia no pasa desapercibida.