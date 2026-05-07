GTA 6 llegará primero a PlayStation: la razón detrás de la espera que inquieta a los jugadores de PC

La llegada de la nueva entega de Grand Theft Auto ( GTA 6 ) vuelve a quedar en el centro de la conversación gamer, pero esta vez no por un nuevo tráiler ni por una filtración, sino por una decisión que ya genera debate entre los jugadores de PC . El próximo gran lanzamiento de Rockstar Games tiene previsto su estreno para PS5 y Xbox Series X/S el 19 de noviembre de 2026, mientras que la versión para computadoras todavía no cuenta con una fecha oficial confirmada.

La ausencia de PC en el lanzamiento inicial abrió distintas especulaciones. Una de las más repetidas apuntaba a un supuesto acuerdo de marketing con PlayStation , que habría condicionado la estrategia comercial del juego. Sin embargo, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, rechazó esa interpretación y sostuvo que la decisión responde a una lógica histórica de Rockstar : priorizar primero las consolas.

Take-Two negó que un acuerdo GTA 6- PlayStation explique la ausencia inicial de la versión para computadoras.

Para Zelnick, el lanzamiento de un juego de esta escala debe concentrarse primero en el público principal. En una entrevista con Bloomberg, el ejecutivo sostuvo que, cuando se trata de una salida tan importante, la compañía es evaluada por su capacidad para atender primero al consumidor central. En ese sentido, la prioridad inicial quedó puesta en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

La explicación no pasó inadvertida, sobre todo porque PC representa una parte muy fuerte de la comunidad de GTA. Sin embargo, la mirada de Take-Two parece apoyarse en una lectura comercial concreta: el primer impacto del juego debe darse en las plataformas donde Rockstar considera que está el núcleo más directo de su audiencia.

La decisión también sigue una tradición de la compañía. GTA 5 llegó primero a consolas y recién después a PC. Lo mismo ocurrió con Red Dead Redemption 2, que tuvo su desembarco en computadoras alrededor de un año después de su lanzamiento original.

Embed - Tráiler Oficial De Gta 6

El malestar de los jugadores de PC

El punto más sensible está en la espera. Para los usuarios de PC, GTA 6 no será una experiencia disponible desde el primer día, pese a que ese mercado creció de manera enorme en los últimos años. Incluso el propio Zelnick reconoció que, en determinados títulos grandes, la PC puede representar una porción muy significativa de las ventas.

Aun así, la compañía parece dispuesta a sostener una salida escalonada. Desde el punto de vista técnico, un lanzamiento simultáneo en consolas y computadoras suele implicar mayores desafíos de optimización, compatibilidad y rendimiento. Aunque Take-Two no presentó esa razón como argumento central, es una variable que suele pesar en producciones de mundo abierto con un nivel de ambición tan alto.

El tráiler para GTA 6 se podrá ver en diciembre. Foto: Rockstar Games Los jugadores de PC deberán esperar, mientras crecen los rumores sobre un lanzamiento posterior en 2027. Rockstar Games

Cuándo podría llegar GTA 6 a PC

Por ahora, no hay una fecha oficial para la versión de PC. Algunos rumores mencionan que Take-Two buscaría lanzarla dentro del año fiscal que termina el 31 de marzo de 2027, pero esa posibilidad no fue confirmada por la compañía.

Así, GTA 6 mantiene una hoja de ruta clara para consolas y una incógnita abierta para computadoras. Para Rockstar, el objetivo parece ser asegurar primero el lanzamiento más importante de la década en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Para los jugadores de PC, en cambio, la noticia confirma lo que muchos temían: la espera volverá a formar parte de la experiencia.