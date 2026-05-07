Xbox Game Pass pierde cinco juegos en mayo: la fecha límite para jugarlos antes de su salida

Xbox Game Pass vuelve a actualizar su catálogo en mayo de 2026 y, como ocurre todos los meses, algunos títulos dejarán de estar disponibles dentro del servicio. En esta oportunidad, Microsoft confirmó la salida de cinco juegos para el 15 de mayo , una fecha clave para los suscriptores que todavía los tienen pendientes o que quieren conservarlos en su biblioteca personal.

La rotación de juegos forma parte de la dinámica habitual de la plataforma. Xbox Game Pass ofrece acceso a una biblioteca amplia y cambiante , con títulos para consola, PC y juego en la nube, pero no todos permanecen de manera indefinida. Por eso, cada actualización funciona también como una advertencia para quienes quieren completar campañas, probar experiencias cortas o aprovechar descuentos antes de que los juegos desaparezcan del catálogo.

Los cinco juegos que se van del servicio

Entre los títulos que abandonan Xbox Game Pass en la primera mitad de mayo aparece Planet of Lana, uno de los nombres más atractivos de la lista. Se trata de una aventura de perfil narrativo, con una fuerte apuesta visual y una atmósfera cuidada. Su propuesta combina exploración, puzles y una estética que lo convirtió en una de las experiencias independientes más comentadas de los últimos años. Para quienes todavía no lo jugaron, esta puede ser la última oportunidad de hacerlo dentro del servicio.

Otro de los juegos que se despide es Go Mecha Ball, una propuesta de acción directa que mezcla disparos con doble stick, ritmo rápido y elementos roguelite. Es un título pensado para partidas ágiles, con rejugabilidad y una curva de desafío que puede atraer a quienes buscan una experiencia intensa sin demasiadas vueltas.

También dejará el catálogo Kulebra and the Souls of Limbo, en su versión Closure Edition. El juego se apoya en una narrativa con humor, personajes particulares y misiones adicionales, además de un epílogo incluido en esta edición. Aunque no suma logros extra, amplía la experiencia para quienes quieran cerrar la historia antes de su salida.

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Estrategia, gestión y opciones familiares

La lista también incluye Galacticare, un simulador de gestión con una premisa llamativa: administrar una empresa sanitaria intergaláctica. Su propuesta combina estrategia, organización de recursos y situaciones de ciencia ficción, ideal para quienes disfrutan de los juegos de administración con una identidad más liviana y humorística.

El quinto título confirmado es PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, una opción orientada al público infantil. Basado en el universo de la Patrulla Canina, el juego puede ser una alternativa para los más chicos de la casa, especialmente si ya lo estaban jugando o si quedaban contenidos pendientes por completar antes del 15 de mayo.

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Qué pasa cuando un juego sale de Game Pass

Cuando un título abandona Xbox Game Pass, los usuarios pierden el acceso desde el catálogo de la suscripción. Sin embargo, Microsoft suele ofrecer una ventaja para quienes quieren conservarlo: los suscriptores pueden comprar los juegos con un 20% de descuento antes de que sean retirados del servicio.

Esa opción resulta útil para quienes ya avanzaron en una partida y no quieren perder continuidad. Las partidas guardadas, los logros y el progreso se mantienen, por lo que, si el usuario compra el juego más adelante, puede retomar la experiencia desde donde la dejó.

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En definitiva, mayo trae una nueva rotación dentro de Xbox Game Pass y deja una recomendación clara para los jugadores: revisar la lista de salidas, priorizar los títulos pendientes y decidir si conviene comprarlos antes de que dejen de estar disponibles. En un servicio que cambia todos los meses, estar atento a estas fechas puede marcar la diferencia entre completar un juego a tiempo o perderlo del catálogo.