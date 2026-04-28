GRATIS: Xbox Game Pass confirmó 10 nuevos juegos que se suman como estrenos de dia 1

Xbox Game Pass vuelve a mover el tablero con una tanda de anuncios pensada para recuperar atractivo entre sus usuarios. En medio de cambios importantes en el servicio, Microsoft confirmó la llegada de 10 nuevos juegos que se incorporarán al catálogo como estrenos de día 1. Es decir, estarán disponibles desde su lanzamiento para los suscriptores totalmente gratis.

La novedad se conoció durante el ID@Xbox Spring Showcase , un evento enfocado en producciones independientes que, una vez más, dejó varias noticias para los jugadores de consola y PC. La estrategia parece clara: mientras Microsoft reorganiza precios, beneficios y planes de suscripción, también busca sostener el interés con una oferta variada, especialmente apoyada en estudios indie.

Desde hace años, Xbox convirtió a Game Pass en una vidriera clave para desarrolladores independientes . Muchos títulos encontraron allí una oportunidad para llegar a una audiencia más amplia, algo que explica por qué cada evento de la marca suele incluir anuncios vinculados al servicio.

En esta ocasión, el ID@Xbox Spring Showcase mostró avances de varios juegos que llegarán en los próximos meses. Algunos ya estaban en el radar de los usuarios, como Beastro, Echo Generations 2 y Vapor World: Over the Mind, que volvieron a aparecer durante la presentación. Sin embargo, el foco estuvo puesto en una nueva camada de propuestas que se sumarán desde el primer día.

Entre los nombres más llamativos aparece Crashout Crew, un juego que propone gestionar un almacén en medio del caos. También se destaca Deep Dish Dungeon, una aventura cooperativa centrada en la exploración de mazmorras. A ellos se suma inKonbini: One Store Many Stories, una experiencia más tranquila y narrativa donde el jugador deberá atender una tienda de conveniencia en Japón.

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La lista de juegos gratis confirmados

La nueva tanda incluye propuestas de géneros muy distintos. Lofsöng apunta a una aventura de estética oscura, mientras que Mistfall Hunter combina acción, RPG y mecánicas de extracción. También hubo espacio para propuestas más particulares, como RV There Yet?, Screenbound, SpeedRunners 2: King of Speed, Starseeker: Astroneer Expeditions y Tears of Metal.

El calendario confirmado por Microsoft marca los primeros lanzamientos para los próximos meses. inKonbini: One Store. Many Stories llegará el 30 de abril de 2026, mientras que Crashout Crew se sumará el 28 de mayo de 2026. También en mayo debutará RV There Yet?, aunque sin día exacto confirmado.

Más adelante será el turno de SpeedRunners 2: King of Speed, previsto para julio de 2026, y Deep Dish Dungeon, que llegará durante el otoño de 2026. En tanto, Escape Academy 2 también está confirmado para 2026, aunque todavía sin fecha precisa. Otros títulos, como Mistfall Hunter, Screenbound, Starseeker: Astroneer Expeditions y Tears of Metal, permanecen sin fecha definitiva.

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Microsoft busca recuperar atractivo

El anuncio llega en un momento sensible para Xbox Game Pass. Microsoft aplicó cambios en su servicio, entre ellos una reducción en el precio de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Como contrapartida, las nuevas entregas de Call of Duty dejarán de estar disponibles sin costo adicional desde el día de estreno, una decisión que generó debate entre los jugadores.

La compañía también prepara nuevas variantes para hacer más accesible la suscripción. Una filtración señaló una alianza entre Xbox y Discord para lanzar Xbox Game Pass Starter Edition, un plan que podría contratarse junto con Discord Nitro. Además, circulan indicios sobre futuros planes centrados en juegos first-party e incluso con acceso a contenido de Netflix, aunque por ahora no fueron oficializados.

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Con este paquete de 10 estrenos, Microsoft intenta reforzar uno de los mayores atractivos de Xbox Game Pass: descubrir juegos nuevos desde el día 1 sin pagar extra. En un mercado cada vez más competitivo, el catálogo sigue siendo la carta principal para sostener a los suscriptores.