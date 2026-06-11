Xbox Game Pass redobla la apuesta: 17 nuevos juegos de "día 1" llegan al servicio

Uno de los momentos más esperados por la comunidad de Xbox en cada presentación oficial es conocer cuáles serán los próximos juegos que llegarán a Xbox Game Pass . Y el reciente Xbox Games Showcase no decepcionó. Además de anuncios, avances y sorpresas, Microsoft confirmó una amplia lista de videojuegos que estarán disponibles desde su lanzamiento para los suscriptores del servicio.

La compañía dejó en claro que seguirá apostando por una de las características que convirtió a Xbox Game Pass en una de las propuestas más atractivas del mercado: el acceso a grandes estrenos desde el día uno sin costo adicional para quienes cuentan con la suscripción Ultimate.

Durante el evento se anunciaron 17 títulos que llegarán directamente a Xbox Game Pass en su fecha de estreno. La lista incluye producciones muy esperadas de Xbox Game Studios, así como proyectos desarrollados por estudios externos que forman parte de acuerdos con Microsoft .

Entre los nombres más destacados aparecen Gears of War: E-Day, la nueva entrega de una de las franquicias más emblemáticas de Xbox; Fable, el esperado regreso de la saga de rol; State of Decay 3 y Clockwork Revolution, uno de los proyectos más ambiciosos mostrados en los últimos años por la compañía.

La lista también suma títulos como Halo: Campaign Evolved, Minecraft Dungeons II, Spyro: A Realm Beyond, Wo Long 2: Wings of Ember, Resonance: A Plague Tale Legacy, Persona 4 Revival y Persona 6, además de propuestas originales como Valor Mortis, Bad Magpie, Vivarium, Join Us y Magicians: The Devil’s Deal.

La variedad de géneros es uno de los puntos fuertes del catálogo anunciado. Hay shooters, juegos de rol, aventuras narrativas, acción cooperativa y propuestas independientes, lo que permite que prácticamente cualquier tipo de jugador encuentre opciones de interés.

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Microsoft despeja los rumores sobre el futuro del servicio

Más allá de los videojuegos presentados, uno de los anuncios más importantes fue el mensaje implícito que dejó el evento. En las últimas semanas habían surgido versiones que apuntaban a una posible reducción de los lanzamientos día uno dentro de Xbox Game Pass, una medida que tendría como objetivo mejorar la rentabilidad de la división de videojuegos de Microsoft.

Los rumores cobraron fuerza tras diversos cambios internos impulsados por la compañía y las especulaciones sobre una revisión de la estrategia comercial del servicio.

Sin embargo, la presentación terminó funcionando como una respuesta contundente. La confirmación de 17 juegos para Game Pass desde su lanzamiento demuestra que Microsoft mantiene intacta una de las principales ventajas competitivas de la plataforma frente a sus rivales.

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Un catálogo que fortalece el atractivo de Game Pass

La combinación de franquicias históricas como Gears of War, Halo y Fable con nuevas propiedades intelectuales y títulos de terceros refuerza el valor de la suscripción Ultimate. Para los usuarios, significa acceso inmediato a algunos de los juegos más esperados de los próximos meses y de 2027 sin necesidad de comprarlos por separado.

Tras el Xbox Games Showcase, el panorama parece claro: Xbox Game Pass seguirá siendo una pieza central de la estrategia gaming de Microsoft y continuará apostando por los lanzamientos día uno como uno de sus principales diferenciales en la industria.