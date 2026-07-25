Google Fotos se renueva con IA: ahora podrás editar tus fotos usando solo la voz

Google Fotos se prepara para dar un nuevo paso en la integración de inteligencia artificial (IA) con una función que promete cambiar la forma en que los usuarios organizan sus recuerdos digitales. La aplicación trabaja en una herramienta que permitirá editar información de las fotografías mediante comandos de voz , sin necesidad de navegar por diferentes menús ni realizar varios pasos manuales.

La nueva característica aprovechará la inteligencia artificial para interpretar instrucciones simples, ya sean habladas o escritas directamente dentro de la aplicación. De esta manera, acciones que hasta ahora requerían editar manualmente los datos de una imagen podrán realizarse con una orden natural, como si el usuario estuviera conversando con el servicio.

La función se basa en Ask Photos, el sistema de inteligencia artificial de Google Fotos que comenzó su implementación en dispositivos Pixel 10 y luego empezó a llegar progresivamente a otros equipos Android. Con esta nueva evolución, la herramienta no solo permitirá buscar imágenes mediante preguntas, sino también modificar información asociada a ellas.

De acuerdo con pruebas realizadas sobre versiones recientes de Google Fotos , la nueva función ya estaría operativa, aunque todavía no fue lanzada oficialmente para todos los usuarios.

El funcionamiento será sencillo. Al abrir una imagen dentro de la aplicación aparecerá el botón “Ask”, desde donde será posible solicitar cambios específicos. El usuario podrá escribir o dictar una instrucción y la inteligencia artificial se encargará de interpretar la solicitud para aplicar la modificación correspondiente.

Entre las opciones disponibles estarán:

Cambiar la fecha en la que fue tomada una fotografía.

Actualizar o corregir la ubicación asociada a una imagen.

Crear una descripción o leyenda automática basada en el contenido visual.

Por ejemplo, una persona podría pedirle a Google Fotos que cambie la fecha de una imagen al 15 de julio de 2022 o que agregue una descripción como “cumpleaños de Ana”, y el sistema procesaría la orden sin necesidad de ingresar manualmente en la información del archivo.

Hasta ahora, la edición de metadatos en Google Fotos ya era posible, pero implicaba acceder a diferentes apartados dentro de la aplicación. La llegada de la inteligencia artificial busca reducir esa complejidad y convertir tareas administrativas en acciones mucho más rápidas.

La función busca facilitar la organización de grandes bibliotecas de fotos sin navegar por múltiples menús. Shutterstock

Una herramienta pensada para quienes tienen miles de fotos

Más allá de la comodidad, esta función apunta especialmente a usuarios que acumulan grandes bibliotecas digitales y necesitan mantener sus imágenes organizadas. Con miles de fotografías almacenadas durante años, encontrar, clasificar y completar información puede convertirse en una tarea difícil.

La posibilidad de utilizar lenguaje natural abre nuevas posibilidades para administrar grandes volúmenes de contenido. Además de modificar datos específicos, la inteligencia artificial podrá generar automáticamente leyendas descriptivas a partir de lo que aparece en una imagen.

Por ejemplo, una foto de un viaje podría recibir una descripción creada por la IA identificando elementos visibles de la escena, lo que ayudaría a mejorar la organización y búsqueda dentro de la biblioteca.

Aunque Google todavía no confirmó oficialmente la llegada de esta función, las pruebas realizadas indican que el desarrollo se encuentra avanzado y que podría estar disponible próximamente. Como ocurre con otras herramientas en fase de prueba, la compañía todavía podría realizar cambios antes de un lanzamiento global.

Si finalmente llega a todos los usuarios, Google Fotos sumará una nueva capa de inteligencia artificial que transformará la manera en que las personas gestionan sus recuerdos, haciendo que editar y ordenar fotografías sea tan sencillo como pedirlo en voz alta.