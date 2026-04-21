Xbox Game Pass suma estrenos de peso para cerrar abril, pero también pierde nueve juegos del catálogo

Xbox Game Pass entra en la recta final de abril con una actualización que vuelve a reforzar una de sus principales virtudes: los estrenos de día 1. Microsoft confirmó una nueva oleada de incorporaciones para los próximos días, con propuestas que van desde la ciencia ficción y la estrategia hasta experiencias más relajadas o experimentales. Al mismo tiempo, el servicio también se prepara para una limpieza importante de catálogo, con nueve juegos que dejarán de estar disponibles antes de que termine el mes.

El movimiento no sorprende, porque forma parte de la lógica habitual de Xbox , pero sí deja una sensación clara: abril termina con más peso en las altas que en las bajas. La selección de novedades incluye nombres que venían despertando expectativa, sobre todo por su llegada directa al servicio desde el estreno. Entre los destacados aparece Vampire Crawlers, el nuevo proyecto de Poncle, estudio responsable de Vampire Survivors, que ahora apuesta por una mezcla de cartas, roguelite y combates por turnos. También sobresale Kiln, una propuesta singular de Double Fine, y Aphelion, una aventura de ciencia ficción desarrollada por Don’t Nod en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Los tres llegarán como lanzamientos de día 1 a Xbox Game Pass.

La nueva tanda de Xbox comienza este 21 de abril con Little Rocket Lab, Sopa: Tale of the Stolen Potato y Vampire Crawlers. Luego seguirá Kiln el 23 de abril, Aphelion el 28, Trepang2 el 29, y el 30 de abril será el turno de Heroes of Might & Magic: Olden Era, Sledding Game y TerraTech Legion. A eso se suma Final Fantasy V, que aterrizará el 5 de mayo. Según Xbox Wire, varios de estos títulos estarán disponibles en Game Pass Ultimate y PC Game Pass, mientras que otros también alcanzarán la modalidad Premium.

La variedad también juega a favor. Hay estrategia por turnos con Heroes of Might & Magic: Olden Era, acción frenética con Trepang2, una experiencia más descontracturada con Sledding Game y una cuota clásica de RPG con Final Fantasy V. Esa mezcla le permite a Game Pass sostener uno de sus argumentos más fuertes: ofrecer lanzamientos nuevos y perfiles muy distintos dentro de una misma suscripción.

xbox2 Entre los destacados de Xbox aparece Vampire Crawlers, el nuevo proyecto de Poncle, estudio responsable de Vampire Survivors Poncle

Las bajas que obligan a mirar el calendario

La contracara llegará el 30 de abril, fecha en la que nueve juegos abandonarán el servicio. La lista incluye Citizen Sleeper, Creatures of Ava, Dragon Ball Xenoverse 2, Endless Legend 2, Goat Simulator, Goat Simulator Remastered, Hunt: Showdown 1896, NHL 24 y Revenge of the Savage Planet. Microsoft recordó además que los suscriptores pueden aprovechar el descuento de membresía para comprarlos antes de su salida.

Entre todas las despedidas, una de las más resonantes es la de Dragon Ball Xenoverse 2, por el peso que tiene dentro de una franquicia muy seguida, pero también se sienten las salidas de Citizen Sleeper y Hunt: Showdown 1896, dos títulos que habían logrado sostener conversación entre usuarios del servicio.

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Un cierre de abril que vuelve a justificar la suscripción

En perspectiva, el balance favorece a Microsoft. Xbox Game Pass vuelve a apostar por su carta más poderosa, que son los estrenos disponibles desde el primer día, y lo hace con una tanda que mezcla nombres prometedores, estudios reconocidos y géneros diversos. Para el usuario, el mensaje es simple: hay bastante para jugar de acá a fin de mes, pero también conviene apurarse con algunos títulos que tienen fecha de salida marcada.