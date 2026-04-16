PlayStation Plus recibirá grandes exclusivos que tienen una puntuación excelente en Metacritic

PlayStation Plus se sigue consolidando como uno de los servicios de suscripción más atractivos en la industria del gaming, ofreciendo a los usuarios acceso a algunos de los mejores juegos por un pago mensual bastante accesible. Tras varias filtraciones de juegos que llegarán pronto al servicio, los suscriptores de de la modalidad Extra y Premium (Deluxe) pueden esperar una actualización emocionante, con tres nuevos títulos que prometen cautivar a los jugadores.

De acuerdo con el insider Billbil-kun, conocido por sus filtraciones confiables, uno de los juegos más esperados es un exclusivo que recibió una calificación de 85 en Metacritic . Este será solo uno de los muchos títulos que se sumarán a PlayStation Plus en los próximos días , trayendo consigo experiencias de juego mejoradas y novedades de gran calidad para todos los jugadores.

Una de las principales sorpresas será Horizon Zero Dawn Remastered , una versión mejorada de este aclamado juego de Guerrilla Games, lanzado originalmente para PS4. Los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium podrán disfrutar de la aventura completa de Aloy, incluida la expansión The Frozen Wilds. Esta remasterización no solo optimiza los gráficos y las animaciones, sino que también ofrece nuevos diálogos regrabados, soporte para el DualSense y varias mejoras en el audio y la jugabilidad para aprovechar al máximo las capacidades del PS5.

Otro de los títulos filtrados es The Crew Motorfest, un juego de carreras de Ubisoft que lanzó el año pasado y que ha cautivado a los fanáticos de la velocidad y la adrenalina. En este título, los jugadores podrán disfrutar de un festival de carreras que tiene lugar en un mundo abierto, lleno de opciones y desafíos. Además, Football Manager 26 también hará su aparición, un simulador de fútbol que ha sido siempre un éxito de ventas y que sigue siendo un referente en su género.

PlayStation juegos The Crew Motorfest y Football Manager 26 se suman a la oferta de PlayStation Plus en abril. Ubisoft

Más sorpresas y juegos mensuales disponibles

Según las filtraciones, estos tres títulos y otros juegos adicionales llegarán a PlayStation Plus el 21 de abril, por lo que los suscriptores no tendrán que esperar mucho para disfrutar de ellos. Si bien aún no se han confirmado todos los juegos de la nueva ola de contenidos, la expectativa ya es alta entre los usuarios.

Mientras tanto, los suscriptores de PlayStation Plus Essential ya pueden disfrutar de Tomb Raider I-III Remastered, una recopilación de la trilogía original de Lara Croft con mejoras visuales y de calidad de vida. Además, los fanáticos de los soulslike pueden probar Lords of the Fallen, un desafiante juego de acción que se lanzó en 2023. Por último, Sword Art Online: Fractured Daydream permitirá a los jugadores sumergirse en el universo del popular anime, con un modo multijugador para hasta 20 jugadores.