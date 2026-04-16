PlayStation Plus recibirá grandes exclusivos que tienen una puntuación excelente en Metacritic
Abril traerá grandes novedades a PlayStation Plus con exclusivos calificación 85 en Metacritic y otros títulos imperdibles para los suscriptores de PS5 y PS4.
PlayStation Plus se sigue consolidando como uno de los servicios de suscripción más atractivos en la industria del gaming, ofreciendo a los usuarios acceso a algunos de los mejores juegos por un pago mensual bastante accesible. Tras varias filtraciones de juegos que llegarán pronto al servicio, los suscriptores de de la modalidad Extra y Premium (Deluxe) pueden esperar una actualización emocionante, con tres nuevos títulos que prometen cautivar a los jugadores.
De acuerdo con el insider Billbil-kun, conocido por sus filtraciones confiables, uno de los juegos más esperados es un exclusivo que recibió una calificación de 85 en Metacritic. Este será solo uno de los muchos títulos que se sumarán a PlayStation Plus en los próximos días, trayendo consigo experiencias de juego mejoradas y novedades de gran calidad para todos los jugadores.
Horizon Zero Dawn Remastered y más títulos en PlayStation Plus
Una de las principales sorpresas será Horizon Zero Dawn Remastered, una versión mejorada de este aclamado juego de Guerrilla Games, lanzado originalmente para PS4. Los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium podrán disfrutar de la aventura completa de Aloy, incluida la expansión The Frozen Wilds. Esta remasterización no solo optimiza los gráficos y las animaciones, sino que también ofrece nuevos diálogos regrabados, soporte para el DualSense y varias mejoras en el audio y la jugabilidad para aprovechar al máximo las capacidades del PS5.
Más sorpresas y juegos mensuales disponibles
Según las filtraciones, estos tres títulos y otros juegos adicionales llegarán a PlayStation Plus el 21 de abril, por lo que los suscriptores no tendrán que esperar mucho para disfrutar de ellos. Si bien aún no se han confirmado todos los juegos de la nueva ola de contenidos, la expectativa ya es alta entre los usuarios.
Mientras tanto, los suscriptores de PlayStation Plus Essential ya pueden disfrutar de Tomb Raider I-III Remastered, una recopilación de la trilogía original de Lara Croft con mejoras visuales y de calidad de vida. Además, los fanáticos de los soulslike pueden probar Lords of the Fallen, un desafiante juego de acción que se lanzó en 2023. Por último, Sword Art Online: Fractured Daydream permitirá a los jugadores sumergirse en el universo del popular anime, con un modo multijugador para hasta 20 jugadores.