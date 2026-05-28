Presenta:

Tecnología

|

PlayStation

Lo mejor para PlayStation Plus llega en junio: tres juegos AAA imperdibles para PS4 y PS5

PlayStation Plus renueva su catálogo en junio con títulos que ofrecen acción, aventura y diversión para todos los suscriptores de PS4 y PS5.

MDZ Tecnología

PlayStation anunció oficialmente los tres juegos AAA que se sumarán al catálogo de PlayStation Plus

PlayStation anunció oficialmente los tres juegos AAA que se sumarán al catálogo de PlayStation Plus

Shutterstock

PlayStation anunció oficialmente los tres juegos AAA que se sumarán al catálogo de PlayStation Plus Essential a partir de junio de 2026. Los títulos estarán disponibles desde el 2 de junio hasta el 6 de julio para PS4 y PS5, ofreciendo una propuesta diversa que combina aventura, acción cooperativa y combates llenos de nostalgia.

PlayStation Plus
PlayStation Plus ofrece una propuesta diversa que combina aventura, acción cooperativa y combates llenos de nostalgia.

PlayStation Plus ofrece una propuesta diversa que combina aventura, acción cooperativa y combates llenos de nostalgia.

Grounded: supervivencia en miniatura

Entre los títulos destacados se encuentra Grounded: Fully Yoked Edition, desarrollado por Obsidian y publicado por Xbox Game Studios. La llegada de este juego a PlayStation representa un paso importante, ya que marca la apertura de la compañía respecto a los contratos de exclusividad.

Grounded es una aventura de supervivencia en la que hasta cuatro jugadores exploran un jardín gigantesco, recolectan recursos y enfrentan amenazas como insectos de tamaño descomunal. Su propuesta cooperativa y estratégica exige coordinación y creatividad para superar los desafíos, mientras los jugadores se sumergen en un mundo que combina humor, tensión y exploración.

Embed

Warhammer 40000: Darktide, acción cooperativa intensa

El segundo título, Warhammer 40000: Darktide, está disponible exclusivamente para PS5. Se trata de un shooter cooperativo de ritmo intenso, ambientado en un universo oscuro y lleno de enemigos letales. Las partidas permiten hasta cuatro jugadores, combinando combates a distancia con enfrentamientos cuerpo a cuerpo que requieren planificación estratégica y coordinación precisa entre los miembros del equipo.

Por último, Nickelodeon All-Star Brawl 2 permite a los jugadores enfrentarse en combates con personajes icónicos de la televisión como Bob Esponja, Las Tortugas Ninja o La vida moderna de Rocko. Este juego AAA puede disfrutarse tanto en modo solitario como en línea, ofreciendo diversión inmediata y un enfoque más relajado y accesible.

La selección de estos tres títulos demuestra la estrategia de PlayStation Plus de diversificar el contenido y atraer a distintos perfiles de jugadores, desde los amantes de la acción y la estrategia hasta quienes buscan diversión familiar y competitiva. Los juegos de junio estarán disponibles para los planes Essential, Extra y Premium, y podrán agregarse a la biblioteca durante el periodo de disponibilidad, manteniendo acceso mientras la suscripción esté activa.

Embed

Mientras tanto, los títulos de mayo, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols, podrán reclamarse hasta el 1 de junio, y EA Sports FC 26 estará disponible hasta el 16 de junio. Este último recibirá una actualización con un torneo internacional, 48 selecciones, nuevos estadios y sobres ICONOS exclusivos para los miembros de PlayStation Plus.

Archivado en

Notas Relacionadas