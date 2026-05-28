Lo mejor para PlayStation Plus llega en junio: tres juegos AAA imperdibles para PS4 y PS5

PlayStation anunció oficialmente los tres juegos AAA que se sumarán al catálogo de PlayStation Plus Essential a partir de junio de 2026. Los títulos estarán disponibles desde el 2 de junio hasta el 6 de julio para PS4 y PS5 , ofreciendo una propuesta diversa que combina aventura, acción cooperativa y combates llenos de nostalgia.

Entre los títulos destacados se encuentra Grounded: Fully Yoked Edition, desarrollado por Obsidian y publicado por Xbox Game Studios. La llegada de este juego a PlayStation representa un paso importante , ya que marca la apertura de la compañía respecto a los contratos de exclusividad.

Grounded es una aventura de supervivencia en la que hasta cuatro jugadores exploran un jardín gigantesco, recolectan recursos y enfrentan amenazas como insectos de tamaño descomunal. Su propuesta cooperativa y estratégica exige coordinación y creatividad para superar los desafíos, mientras los jugadores se sumergen en un mundo que combina humor, tensión y exploración.

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Warhammer 40000: Darktide, acción cooperativa intensa

El segundo título, Warhammer 40000: Darktide, está disponible exclusivamente para PS5. Se trata de un shooter cooperativo de ritmo intenso, ambientado en un universo oscuro y lleno de enemigos letales. Las partidas permiten hasta cuatro jugadores, combinando combates a distancia con enfrentamientos cuerpo a cuerpo que requieren planificación estratégica y coordinación precisa entre los miembros del equipo.

Por último, Nickelodeon All-Star Brawl 2 permite a los jugadores enfrentarse en combates con personajes icónicos de la televisión como Bob Esponja, Las Tortugas Ninja o La vida moderna de Rocko. Este juego AAA puede disfrutarse tanto en modo solitario como en línea, ofreciendo diversión inmediata y un enfoque más relajado y accesible.

La selección de estos tres títulos demuestra la estrategia de PlayStation Plus de diversificar el contenido y atraer a distintos perfiles de jugadores, desde los amantes de la acción y la estrategia hasta quienes buscan diversión familiar y competitiva. Los juegos de junio estarán disponibles para los planes Essential, Extra y Premium, y podrán agregarse a la biblioteca durante el periodo de disponibilidad, manteniendo acceso mientras la suscripción esté activa.

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Mientras tanto, los títulos de mayo, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols, podrán reclamarse hasta el 1 de junio, y EA Sports FC 26 estará disponible hasta el 16 de junio. Este último recibirá una actualización con un torneo internacional, 48 selecciones, nuevos estadios y sobres ICONOS exclusivos para los miembros de PlayStation Plus.