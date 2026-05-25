PlayStation Plus aumenta sus precios: ¿cuánto costará el servicio en Argentina?

Sony aplicó una nueva suba en PlayStation Plus, pero en Argentina los valores oficiales todavía no reflejan el aumento internacional.

PlayStation Plus volvió a quedar en el centro de la escena gamer por un nuevo ajuste en sus precios. Sony aplicó una suba para nuevas suscripciones en regiones seleccionadas desde el 20 de mayo, con el argumento de las “condiciones del mercado”. La medida impacta sobre todo en los planes mensuales y trimestrales, aunque la información inicial generó dudas sobre el alcance real del aumento. Por eso, qué pasa con Argentina.

PlayStation Plus-Marzo 2026 - Portada PlayStation Plus Essential subió en Estados Unidos, aunque Argentina mantiene precios diferentes por ahora oficialmente vigentes. Imagen generada con IA El nuevo golpe al bolsillo gamer El cambio más claro aparece en el plan Essential, la puerta de entrada al servicio. En Estados Unidos, la suscripción mensual pasó de US$9,99 a US$10,99, mientras que la opción trimestral subió de US$24,99 a US$27,99. La suscripción anual, en cambio, no aparece como el foco principal de este ajuste, una decisión que empuja a muchos usuarios a mirar con más atención los planes de mayor duración.

En la práctica, PlayStation Plus sigue siendo una pieza clave para quienes juegan en PS4 o PS5. El plan Essential permite acceder al multijugador online, juegos mensuales, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube y Share Play. Los niveles superiores suman el catálogo de juegos, Ubisoft+ Classics y, en el caso de Deluxe, pruebas de juegos y clásicos de PlayStation.

shutterstock_2428611697 El ajuste internacional de PlayStation Plus reaviva el debate sobre el costo del gaming por suscripción. Shutterstock ¿También sube en Argentina? Por ahora, el aumento no aparece reflejado de la misma manera en la tienda argentina de PlayStation. En PlayStation Store Argentina, los precios visibles para las suscripciones mensuales se mantienen en US$8,99 para Essential, US$13,49 para Extra y US$15,99 para Deluxe.

Eso no significa que el servicio sea barato para los usuarios argentinos. Al estar expresado en dólares, el costo final depende de la cotización que aplique cada método de pago y de los recargos vigentes al momento de la compra. Por eso, aunque Sony no haya trasladado todavía el nuevo esquema internacional al país, cualquier movimiento en la economía local puede modificar fuerte el precio en pesos.