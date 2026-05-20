PlayStation activa una nueva ola de descuentos de hasta el 80% en juegos para PS4 y PS5

PlayStation volvió a mover su tienda digital con una nueva tanda de descuentos por tiempo limitado. La promoción incluye rebajas de hasta el 80% en juegos AAA , expansiones, personajes, paquetes y ediciones especiales para PS4 y PS5 . Entre los títulos destacados aparecen nombres fuertes como The Last of Us, Grand Theft Auto V, Fallout 4, Los Sims 4, God of War III Remastered y Horizon Forbidden West.

La campaña estará disponible hasta el 27 de mayo de 2026 y apunta a distintos perfiles de jugadores. Hay opciones para quienes buscan aventuras narrativas, propuestas multijugador, clásicos remasterizados, juegos de pelea, deportes, terror, acción y contenidos adicionales para ampliar experiencias ya conocidas.

La promoción de PlayStation incluye grandes franquicias, clásicos remasterizados y propuestas familiares hasta el 27 de mayo.

El atractivo principal de esta nueva oferta está en la variedad . PlayStation no se limita a rebajar algunos títulos puntuales, sino que incorpora paquetes, bundles y expansiones que pueden resultar interesantes para quienes ya tienen ciertos juegos en su biblioteca y quieren sumar contenido adicional.

Entre los nombres más llamativos figura The Last of Us Remastered, una de las franquicias más reconocidas de PlayStation. También aparece The Last of Us Part II, otra entrega clave para los usuarios que siguen las historias narrativas de alto impacto. A eso se suma UNCHARTED: Colección Legado de ladrones, ideal para quienes buscan acción, aventura y una experiencia cinematográfica.

La lista también incluye propuestas de mundo abierto y acción como Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto Online, Red Dead Redemption, Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin’s Creed Odyssey y Assassin’s Creed Shadows.

En el terreno de los juegos de rol y fantasía aparecen alternativas como The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary, Fallout 4: Anniversary Edition, Final Fantasy XVI Complete Edition, Final Fantasy VII Remake y Diablo II: Resurrected.

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Ofertas para distintos tipos de jugadores

La promoción también puede ser atractiva para quienes buscan juegos familiares o experiencias más livianas. En esa línea aparecen Sackboy: Una gran aventura, Overcooked! 2, Among Us, UNO, UNO Ultimate Edition, Sonic Superstars y el paquete LEGO Fun. Son opciones pensadas para jugar en grupo, compartir en casa o sumar títulos menos exigentes.

Los fanáticos de la pelea y el anime también tienen varias alternativas. Entre ellas se destacan Mortal Kombat 11 Ultimate, Mortal Kombat 1: Edición Definitiva, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball: Sparking! Zero, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm y Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles.

Para quienes prefieren deportes y simuladores, la tienda suma descuentos en juegos como NBA 2K26, PGA Tour 2K25, WWE 2K26, MLB The Show 26, EA Sports Madden NFL 26, Police Simulator: Patrol Officers y House Flipper.

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Cómo acceder a los descuentos de PlayStation

Para comprar los juegos AAA en promoción, los usuarios deben ingresar a la PlayStation Store desde una consola PS4, PS5 o desde el sitio web oficial. Una vez dentro, pueden revisar las secciones de ofertas y filtrar los títulos con descuentos temporales.

El proceso es simple: se elige el juego, expansión o paquete, se añade al carrito y se completa la compra con los métodos de pago disponibles, como tarjeta de crédito, débito o saldo de la cuenta. Después de la transacción, el contenido queda disponible en la biblioteca del usuario para descargarlo.

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Como ocurre con este tipo de promociones, conviene revisar cada ficha antes de comprar. Algunas rebajas corresponden a juegos completos, mientras que otras aplican a expansiones, personajes o mejoras de edición. La clave está en verificar la fecha de vigencia, el contenido incluido y la compatibilidad con PS4 o PS5 antes de confirmar la compra.