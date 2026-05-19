PlayStation 5 suma una función inesperada de Steam que puede cambiar la manera de jugar

Sony prepara una nueva herramienta para PlayStation 5 que apunta directo a los jugadores que disfrutan seguir estadísticas, rankings y tendencias dentro del ecosistema gamer. La compañía comenzó a probar una función inspirada en Steam que permitirá conocer cuáles son los juegos más populares de la consola en cada país, con datos actualizados de manera semanal.

La novedad ya está disponible en fase beta para un grupo limitado de usuarios. Aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento general, la función promete sumar transparencia al ecosistema de PlayStation, ya que permitirá ver con mayor claridad qué títulos concentran más jugadores en cada región.

La nueva herramienta funciona como un widget dentro de PlayStation 5 y muestra un listado con los juegos que tuvieron más usuarios durante los últimos siete días . A diferencia de Steam, que permite ver estadísticas en tiempo real sobre jugadores activos y ventas, esta función de Sony no ofrece un conteo minuto a minuto, sino un acumulado semanal.

Ese detalle no es menor. El sistema contabiliza a cualquier usuario que haya abierto un juego al menos una vez durante la semana. De esta manera, el ranking no mide necesariamente horas jugadas ni permanencia, sino cantidad de jugadores que pasaron por cada título en ese período.

Uno de los aspectos más interesantes es que los datos estarán segmentados por país. Esto significa que los usuarios podrán ver cuáles son los títulos más populares en Estados Unidos, Argentina, México y otros mercados de Latinoamérica, siempre que la función se despliegue de forma completa en cada región.

steam 3.jpg La función toma usuarios que abrieron cada título al menos una vez en siete días. Shutterstock

Una función pensada para entender tendencias

El nuevo widget también incluirá herramientas para detectar aumentos repentinos de actividad. Esto puede ser útil para explicar por qué un juego sube de golpe en popularidad, ya sea por una actualización importante, una nueva temporada, un evento especial o el lanzamiento de contenido adicional.

Para los jugadores, la función puede servir como una guía rápida para saber qué está jugando la comunidad. Para las compañías, en cambio, representa una ventana más clara sobre el comportamiento del público en consola, algo que hasta ahora era más difícil de medir de manera abierta en comparación con PC.

Sony aún no aclaró si las cifras incluirán únicamente a usuarios de PlayStation 5 o si también tomará datos de PlayStation 4 en los juegos que están disponibles en ambas plataformas. Ese punto será clave para interpretar los rankings, sobre todo en títulos multigeneracionales con comunidades muy grandes.

fortnite3 Fortnite lidera el primer ranking conocido en Estados Unidos, seguido por GTA V y Minecraft. Fortnite

Fortnite domina el primer ranking conocido

Aunque la función sigue en etapa de pruebas, ya se conocieron los datos de Estados Unidos correspondientes a la última semana. El ranking no dejó grandes sorpresas: los primeros puestos quedaron en manos de juegos como servicio, títulos multijugador y franquicias con comunidades muy activas.

El primer lugar fue para Fortnite, que alcanzó 14,6 millones de jugadores en PlayStation 5 durante los últimos siete días. Más atrás aparece GTA V, con 5,13 millones, seguido muy de cerca por Minecraft, con 4,97 millones, y Call of Duty, con 4,95 millones.

La lista continúa con Apex Legends, que registró 1,72 millones de jugadores, Marvel Rivals, con 1,58 millones, Battlefield 6, con 1,51 millones, y Arc Raiders, que cerró el top con 972.000 usuarios.

La llegada de esta función puede cambiar la forma en que los usuarios leen la popularidad de los juegos en consola. Hasta ahora, buena parte de esas discusiones dependía de estimaciones, rankings externos o datos parciales. Con este nuevo sistema, PlayStation 5 podría ofrecer una mirada más directa sobre los títulos que realmente concentran la atención de sus jugadores semana tras semana.