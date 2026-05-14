Super Campeones 2 llega a PlayStation, Xbox, Switch y PC con fecha confirmada

Los fanáticos de Super Campeones ya tienen una fecha marcada en el calendario. Bandai Namco anunció que Captain Tsubasa 2: World Fighters se lanzará oficialmente el próximo 28 de agosto de 2026 para PlayStation , Xbox, Nintendo Switch y PC vía Steam. Además, la compañía confirmó que las preventas digitales ya están activas para PlayStation 5, Xbox Series X/S.

El anuncio llegó acompañado por un nuevo tráiler centrado en la historia, donde se muestra el camino de Tsubasa Ozora y la selección japonesa rumbo al escenario más importante del fútbol juvenil. El avance deja ver una campaña con tono épico, partidos de alto impacto y varias de las técnicas especiales que forman parte del espíritu del anime y manga original.

La propuesta apunta directamente a quienes crecieron con la serie , pero también busca captar a nuevos jugadores con una experiencia más espectacular, veloz y cargada de dramatismo. En ese sentido, el juego parece reforzar una de las marcas más fuertes de la franquicia: convertir cada partido en una batalla emocional y deportiva.

La historia de Captain Tsubasa 2: World Fighters comenzará con la ronda clasificatoria asiática. Japón deberá enfrentarse a selecciones como Tailandia, Uzbekistán, Arabia Saudita y China, en partidos que prometen combinar estrategia, tensión y jugadas exageradas al estilo clásico de la saga.

Después de esa primera etapa, la campaña escalará hacia el Campeonato Mundial Juvenil, donde aparecerán rivales históricos y selecciones de peso. Entre los equipos confirmados figuran Brasil, Argentina, México, Uruguay, Camerún, Suecia y Países Bajos.

Según adelantó Bandai Namco, los encuentros estarán atravesados por momentos de presión, escenas dramáticas y desafíos pensados para replicar la intensidad de la serie original. Esa decisión puede ser clave para sostener el atractivo del modo historia, especialmente en una franquicia donde el relato deportivo tiene tanto peso como la acción dentro de la cancha.

supercampeones4 La campaña incluye eliminatorias asiáticas y duelos contra selecciones históricas como Brasil y Argentina confirmadas. Bandai Namco

Más acción, nuevas mecánicas y una banda sonora inédita

En términos de jugabilidad, esta nueva entrega apostará por el sistema Super Action Soccer, una mecánica pensada para encadenar regates, barridas, pases y tiros de manera más fluida. La idea es que cada ataque tenga mayor ritmo y permita construir jugadas visualmente más impactantes.

También se incorporará un sistema renovado de duelos entre delanteros y arqueros. Este cambio promete agregar más tensión a los disparos especiales, uno de los elementos más reconocibles de Captain Tsubasa. En lugar de limitarse al espectáculo visual, estos enfrentamientos buscarán sumar una capa táctica al momento decisivo de cada ataque.

Otro punto fuerte estará en la música. Tadayoshi Makino regresará como compositor de la franquicia y preparó más de 80 temas inéditos para acompañar partidos, escenas narrativas y momentos clave del modo historia.

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Con fecha confirmada, preventas activas y una campaña que recorrerá desde las eliminatorias hasta el Mundial Juvenil, Captain Tsubasa 2: World Fighters se perfila como uno de los lanzamientos más esperados por los seguidores del anime deportivo. La promesa es clara: fútbol exagerado, emoción y tiros imposibles en una nueva aventura de los Super Campeones.