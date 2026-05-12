Presenta:

Tecnología

|

PlayStation

PlayStation, Xbox, Nintendo y PC reciben gratis el nuevo modo de Resident Evil Requiem

El modo Leon Must Die Forever suma acción, enemigos más letales y una carrera contra el tiempo. Llega a PlayStation y Xbox, Nintendo, PC totalmente gratis.

MDZ Tecnología

PlayStation, Xbox, Nintendo y PC reciben gratis Leon Must Die Forever, el nuevo modo especial.

PlayStation, Xbox, Nintendo y PC reciben gratis Leon Must Die Forever, el nuevo modo especial.

Capcom

Capcom volvió a mover el tablero para los fanáticos de Resident Evil Requiem. Después del impacto del juego principal, la compañía japonesa lanzó una actualización gratuita que incorpora Leon Must Die Forever, un nuevo modo especial centrado en la acción, la supervivencia y la tensión contra reloj. El contenido ya está disponible para PlayStation 5, Xbox —en sus versiones Series X|S—, Nintendo Switch 2 y PC.

Resident Evil Requiem
Leon S. Kennedy vuelve con combates intensos, enemigos letales y una carrera contra el reloj.

Leon S. Kennedy vuelve con combates intensos, enemigos letales y una carrera contra el reloj.

Un nuevo desafío para los que querían más Leon

El gran atractivo de esta actualización está en su protagonista. Leon S. Kennedy vuelve a quedar en el centro de la escena con una propuesta pensada para quienes terminaron la campaña principal y quedaron con ganas de más combate. A diferencia del desarrollo narrativo del juego base, este modo funciona como un minijuego adicional, más directo y enfocado en sobrevivir a escenarios cargados de enemigos.

La dinámica recupera una fórmula muy querida por los seguidores de la saga: recorrer zonas conocidas, enfrentar oleadas cada vez más peligrosas y avanzar hasta una batalla final contra un jefe. El objetivo es simple de entender, pero difícil de superar. La gracia está en resistir, administrar recursos y adaptarse a una experiencia que cambia en cada partida.

playstation 5 p
El modo incluye cinco niveles de dificultad y recorridos variables para aumentar la rejugabilidad completa.

El modo incluye cinco niveles de dificultad y recorridos variables para aumentar la rejugabilidad completa.

Acción, dificultad y una carrera contra el tiempo

Leon Must Die Forever no busca ser un paseo. El modo incorpora hasta cinco niveles de dificultad, variantes de enemigos más letales y un sistema de progresión que permite desbloquear habilidades potenciadoras para Leon. Según los primeros detalles difundidos, el orden y el avance de las áreas pueden variar entre partidas, lo que aumenta la rejugabilidad y evita que el desafío se vuelva previsible.

Ese diseño convierte al nuevo contenido en una especie de prueba de resistencia. El jugador no solo debe eliminar enemigos, sino también hacerlo bajo presión. Hay un límite de tiempo y cada decisión puede cambiar el resultado de la partida. En ese sentido, el modo aprovecha la faceta más intensa de Resident Evil Requiem, donde el terror clásico convive con una acción más explosiva.

La propuesta parece pensada especialmente para los jugadores que disfrutaron las secciones más agresivas del título base. Leon aparece como el personaje ideal para ese tono: rápido, experimentado y asociado históricamente a algunos de los momentos más recordados de la franquicia.

Xbox-Juegos más Caros - Portada
Para desbloquearlo, primero hay que completar la campa&ntilde;a principal y volver al men&uacute; inicial del juego.

Para desbloquearlo, primero hay que completar la campaña principal y volver al menú inicial del juego.

Cómo acceder al modo gratuito

Aunque el contenido no tiene costo, no se desbloquea desde el primer minuto. Para jugar Leon Must Die Forever, primero hay que completar la historia principal de Resident Evil Requiem. Una vez vistos los créditos y de regreso en la pantalla de inicio, el modo queda disponible como una opción adicional.

La actualización también incluye correcciones de errores en distintas plataformas. En PC, además, se sumó soporte para funciones del mando DualSense de PlayStation 5, como gatillos adaptativos, retroalimentación háptica y sensores de movimiento.
Embed - Resident Evil Requiem - Tráiler De Revelación

Con este lanzamiento, Capcom refuerza el soporte posterior al estreno y les da a los fans una razón concreta para volver al juego. Resident Evil Requiem ya tenía terror, atmósfera y acción; ahora suma un reto gratuito que pone a Leon S. Kennedy otra vez frente a la muerte, pero con una consigna clara: sobrevivir un intento más.

Archivado en

Notas Relacionadas