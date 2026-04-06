Resident Evil cumple 30 años y PlayStation lo celebra con un regalo gratis para los fans

Resident Evil llegó a los 30 años convertido en una de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos. No son muchas las sagas que pueden presumir tres décadas de vigencia, menos aún después de haber atravesado cambios, reinvenciones y momentos de altísima exigencia por parte de los fans. Sin embargo, Capcom logró algo poco común: mantener vivo el interés por su universo y, al mismo tiempo, recuperar la esencia que convirtió a la serie en una referencia del survival horror y de PlayStation .

En ese contexto, PlayStation y Capcom decidieron acompañar la celebración con un regalo pensado especialmente para quienes alguna vez pasaron por Raccoon City, enfrentaron criaturas imposibles o siguieron las historias de sus personajes más emblemáticos. La propuesta apunta a usuarios de PS5 y PS4, y funciona como un guiño directo a la comunidad que sostuvo la franquicia durante todos estos años.

El obsequio en cuestión es un set de 10 avatares exclusivos para PlayStation , diseñados con algunos de los nombres más representativos de la saga. Entre ellos aparecen Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Jill Valentine, Claire Redfield y Ada Wong, todos presentados en dos estilos diferentes. No se trata de un contenido menor: para muchos jugadores, estos detalles funcionan como una forma de mostrar pertenencia a una franquicia que marcó generaciones.

El aniversario tiene, además, un peso simbólico importante. El primer Resident Evil debutó el 22 de marzo de 1996 y cambió para siempre la forma en que la industria entendía el terror en los videojuegos. Desde entonces, la serie tuvo etapas brillantes, momentos discutidos y un regreso contundente a sus raíces, algo que le permitió volver a ubicarse entre las propiedades más fuertes de Capcom.

La actualidad también acompaña ese buen momento. Resident Evil Requiem aparece como una de las piezas centrales de esta nueva etapa y refuerza la idea de que la IP sigue en plena forma, con capacidad para entusiasmar tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

Embed - Resident Evil Requiem - Tráiler De Revelación

Cómo conseguir los avatares gratis en PlayStation 5 y PlayStation 4

El proceso para reclamar el regalo es simple, aunque requiere cumplir algunos pasos. Los interesados deben agregar Resident Evil Requiem a su lista de deseos o comprarlo, además de descargar la aplicación Sony Pictures Core. En PlayStation 5, la app está disponible desde la pestaña Multimedia de la pantalla de inicio, mientras que en PlayStation 4 se puede encontrar desde la PlayStation Store.

Después, hay que registrarse en el sitio web oficial de la campaña iniciando sesión con una cuenta de PlayStation Network. Una vez completado ese trámite, el usuario recibe un cupón por correo electrónico, que luego deberá canjear en la PlayStation Store para activar el set de avatares.La promoción estará vigente hasta el 30 de abril.

Resident Evil Requiem Para conseguirlos, hay que sumar Resident Evil Requiem y registrarse en la campaña oficial. Capcom

El futuro de la saga ya despierta expectativa

Mientras los fans celebran este regalo, el futuro de Resident Evil sigue alimentando rumores. Uno de los más fuertes apunta a un remake de Resident Evil Code: Veronica, una entrega muy valorada por la comunidad y mencionada desde hace años como una de las candidatas naturales para regresar con una nueva versión.

Diversos insiders sostienen que ese proyecto tendría cambios importantes, pero sin sacrificar el contenido clave del juego original. La idea sería ampliar secciones narrativas, profundizar algunos pasajes y mantener intactos los elementos centrales de la historia, los enemigos y las ubicaciones más recordadas.

A eso se suman versiones sobre posibles remakes del primer Resident Evil, Resident Evil 0 y Revelations. Por ahora, Capcom no confirmó ninguno de esos proyectos, pero el solo hecho de que vuelvan a aparecer en la conversación demuestra algo evidente: a 30 años de su nacimiento, Resident Evil sigue generando expectativa, conversación y fanatismo. Y eso, en una industria tan cambiante, ya es un logro enorme.