PlayStation limpia su tienda digital: baja de más de 1.000 juegos y abre una nueva polémica

Sony eliminó más de 1.000 juegos de baja calidad y con IA de la PlayStation Store para ordenar su catálogo y recuperar confianza.

Durante años, una de las críticas más repetidas contra la tienda digital de PlayStation no tuvo que ver con los grandes lanzamientos, sino con el ruido que se acumulaba alrededor. Entre clones, simuladores apurados, trofeos fáciles y proyectos de aspecto dudoso, encontrar propuestas interesantes se había vuelto cada vez más difícil. En ese contexto, Sony decidió avanzar con una depuración fuerte: en los últimos días eliminó de la PlayStation Store más de 1.000 juegos vinculados a editoras señaladas por inundar el catálogo con títulos de baja calidad, muchos de ellos asociados al uso de recursos generados con IA.

La medida no pasa desapercibida porque toca un punto sensible para cualquier ecosistema digital: la confianza. Cuando una tienda empieza a llenarse de contenido repetitivo, poco trabajado o directamente oportunista, la experiencia del usuario se deteriora. En el caso de PlayStation, la saturación ya venía generando malestar entre jugadores que reclamaban una curaduría más estricta y mayor visibilidad para los lanzamientos con identidad propia.

PlayStation Store - Portada La depuración apunta a editoras cuestionadas por publicar títulos repetitivos, apurados y de escaso valor creativo. Shutterstock La purga de Sony y el foco sobre los editores cuestionados El recorte más fuerte alcanzó a Nostra Games, una editora con sede en Chipre que había logrado publicar cerca de 700 títulos en la tienda de PlayStation. A ese grupo se sumó CGI Lab, también afectada por la limpieza, aunque en una escala menor. La movida llega, además, después de otra depuración importante realizada a comienzos de año, cuando Sony retiró cerca de 1.200 juegos de ThiGames, otro nombre asociado al llamado shovelware.

Lo más interesante de esta decisión es que no se presenta solo como una poda de catálogo, sino como una señal. Sony no detalló públicamente todos los criterios usados para cada baja, pero la lectura general dentro de la escena gaming es clara: PlayStation intenta frenar la proliferación de productos lanzados en serie, de escaso valor creativo y muchas veces apalancados en herramientas generativas para acelerar costos y tiempos. Incluso desde Nostra Games reconocieron que no recibieron una explicación concreta y anticiparon que seguirán publicando en otras plataformas como Xbox, Nintendo Switch y Steam.

ps5 Con esta limpieza, PlayStation busca dar más visibilidad a juegos relevantes y mejorar la experiencia. PlayStation Menos cantidad, más visibilidad para los juegos que importan La gran pregunta es si esta limpieza alcanza para mejorar la tienda. La respuesta, por ahora, parece ir en una dirección positiva. Al reducir el volumen de títulos que solo ocupaban espacio, PlayStation gana margen para destacar juegos con mayor trabajo detrás, facilitar el descubrimiento de novedades reales y ordenar una vidriera que se había vuelto caótica. No es un detalle menor: en una tienda digital, la visibilidad también define ventas, conversación y posicionamiento.