Bombazo para PlayStation 5: ya puedes reclamar tres juegos GRATIS sin pagar suscripción

Los usuarios de PlayStation 5 pueden sumar tres juegos gratis a su biblioteca sin PS Plus y conservarlos en la cuenta sin pagar un peso.

En un escenario donde cada vez más beneficios quedan atados a suscripciones, PlayStation acaba de ofrecer una alternativa que llama la atención de los usuarios de PlayStation 5: tres juegos gratis que se pueden reclamar sin necesidad de tener PlayStation Plus ni pagar cargos extra. La movida no pasa por una promoción temporal exclusiva para miembros, sino por títulos gratuitos disponibles en la PlayStation Store que cualquier usuario con una cuenta activa puede agregar a su biblioteca. Entre ellos aparecen propuestas muy distintas entre sí, desde pelea competitiva hasta gestión futbolera y ciencia ficción con acción en tiempo real.

La selección muestra algo interesante: Sony no se limitó a un solo género ni a una única clase de jugador. Hay una apuesta por perfiles bien distintos, algo que vuelve más atractiva la propuesta para quienes quieren ampliar su biblioteca sin gastar. La clave está en entrar a la tienda, buscar cada juego por nombre y sumarlo a la cuenta. Una vez hecho eso, el contenido queda vinculado al perfil del usuario dentro del ecosistema digital de PlayStation.

PlayStation store (2) También hay demos gratis en PlayStation 5 para probar antes de comprar. Shutterstock Tres estilos muy distintos para ampliar la biblioteca de PlayStation 5 El primero de los títulos destacados es 2XKO , el juego de lucha de Riot Games inspirado en el universo de League of Legends. En PlayStation 5 aparece como un título gratuito y con opción de “Add to Library”, además de incluir juego online y compras internas opcionales. Su mayor atractivo está en el formato de peleas por equipos, con combates rápidos, alternancia entre personajes y un diseño pensado para combinar accesibilidad con profundidad competitiva. Para quienes disfrutan de los fighting games, es probablemente el nombre más fuerte del lote.

, el juego de lucha de Riot Games inspirado en el universo de League of Legends. En aparece como un título gratuito y con opción de “Add to Library”, además de incluir juego online y compras internas opcionales. Su mayor atractivo está en el formato de peleas por equipos, con combates rápidos, alternancia entre personajes y un diseño pensado para combinar accesibilidad con profundidad competitiva. Para quienes disfrutan de los fighting games, es probablemente el nombre más fuerte del lote. El segundo es SEGA Football Club Champions , un manager futbolístico que toma la tradición de una saga muy conocida en Asia y la adapta a consolas. La propuesta mezcla administración, táctica y crecimiento institucional, con la posibilidad de desarrollar un club desde una base modesta hasta convertirlo en una potencia. La presencia del sello Football Manager y el uso de datos licenciados por FIFPRO le dan un marco más ambicioso de lo que su nombre podría sugerir a simple vista. Además, la ficha oficial lo presenta como completamente free-to-play y con soporte multiplataforma.

, un manager futbolístico que toma la tradición de una saga muy conocida en Asia y la adapta a consolas. La propuesta mezcla administración, táctica y crecimiento institucional, con la posibilidad de desarrollar un club desde una base modesta hasta convertirlo en una potencia. La presencia del sello Football Manager y el uso de datos licenciados por FIFPRO le dan un marco más ambicioso de lo que su nombre podría sugerir a simple vista. Además, la ficha oficial lo presenta como completamente free-to-play y con soporte multiplataforma. El tercero es Arknights: Endfield , una producción de ciencia ficción que combina acción en tiempo real, exploración y sistemas de progresión en un entorno hostil. En la tienda de PlayStation figura como gratuito, con funciones online, compras opcionales y mejoras específicas para PS5. Su universo visual y su mezcla entre combate y desarrollo de infraestructura lo convierten en la propuesta más llamativa para quienes buscan algo más ambicioso y menos inmediato. Embed También hay demos gratis para probar antes de comprar La oferta se completa con dos demos que también pueden descargarse sin suscripción: DAMON and BABY Demo y Kusan: City of Wolves. Ambos figuran como gratuitos en la sección oficial de demos de la PlayStation Store, lo que permite probarlos sin compromiso antes de decidir una eventual compra cuando lleguen sus versiones finales.