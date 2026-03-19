La legendaria PlayStation 3 vuelve a escena con una nueva actualización oficial

A casi 20 años de su lanzamiento, Sony lanzó el parche 4.93 para reforzar la seguridad del sistema y mantener activo el Blu-ray de la PlayStation 3.

El paso del tiempo no logró borrar al PlayStation 3 del mapa gamer. La consola de Sony, que debutó en Japón el 11 de noviembre de 2006 y llegó unos días más tarde a Norteamérica, está a pocos meses de cumplir dos décadas y, contra todo pronóstico, todavía recibe soporte oficial. Esta semana, la compañía liberó la actualización 4.93 del software del sistema, una novedad que vuelve a poner al histórico hardware en escena y alimenta el cariño de una comunidad que nunca terminó de soltarlo.

PlayStation3 d La versión 4.93 renueva la clave Blu-ray y mantiene funciones esenciales del histórico sistema. shutterstock Una actualización pequeña, pero indispensable para la PlayStation 3 A esta altura, nadie espera que Sony transforme la experiencia del PS3 con funciones inéditas. La lógica de estas actualizaciones va por otro lado: mantener en funcionamiento aspectos esenciales del sistema. En este caso, la versión 4.93 exige contar con al menos 200 MB de espacio libre y resulta clave para renovar la clave de cifrado del reproductor Blu-ray, algo necesario para seguir reproduciendo discos y contenido multimedia desde la consola. Sony también señala mejoras de seguridad y de usabilidad general.

Eso vuelve a dejar en claro algo que el PlayStation 3 sostiene incluso en 2026: ya no es una consola central en la estrategia de Sony, pero tampoco es un sistema abandonado. Cada nuevo parche parece menor, aunque para quienes todavía usan el equipo tiene un peso concreto. No actualizar puede significar perder una de sus funciones más emblemáticas, justo en una máquina que nació con el Blu-ray como una de sus grandes banderas tecnológicas.

PlayStation 3c Sony volvió a actualizar la PS3 y sorprendió a una comunidad que nunca la abandonó. shutterstock El peso de una consola que se hizo fuerte con el tiempo La historia del PlayStation 3 no fue sencilla en sus primeros años. Su lanzamiento estuvo atravesado por críticas al precio, por una arquitectura compleja para los desarrolladores y por un arranque menos contundente del que Sony imaginaba. Sin embargo, el tiempo terminó jugando a su favor. Con una biblioteca cada vez más sólida y una identidad propia, la consola encontró su lugar en una generación marcada por la pulseada con Xbox 360 y Wii.

Los números ayudan a entender ese recorrido. Según datos corporativos de Sony Interactive Entertainment, el PS3 superó las 87,4 millones de consolas vendidas y sus juegos despacharon más de 999,4 millones de unidades a nivel mundial. No fue una máquina perfecta, pero sí una de las más importantes de su era, capaz de dejar una marca con exclusivos que todavía hoy se recuerdan entre lo mejor del catálogo de PlayStation.