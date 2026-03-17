Los juegos que no entran en la actualización de PlayStation 5 Pro por fallas y problemas de calidad visual
Sony actualizó el PSSR de PlayStation 5 Pro, pero no todos los juegos podrán sumarse: algunos quedan fuera para evitar fallas y una peor imagen.
Sony activó este 16 de marzo una actualización de sistema para PlayStation 5 Pro que amplía el soporte de la nueva versión de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la tecnología de reescalado con IA que ya era uno de los grandes diferenciales de la consola. El cambio no es menor: la PlayStation asegura que ahora hay más estabilidad de imagen, mejor claridad en los detalles finos y un rendimiento más consistente en los títulos compatibles. La mejora llega sin costo adicional y empieza a desplegarse por regiones, con instalación manual disponible desde la configuración del sistema.
Una actualización que apunta directo a la imagen
PSSR fue presentada como una de las piezas clave de PlayStation 5 Pro, pero esta revisión busca afinar todavía más su desempeño. Según Sony, la reconstrucción de imagen ahora es más precisa, mejora la estabilidad del movimiento y les da a los desarrolladores más margen para equilibrar fidelidad gráfica y rendimiento. Además, el nuevo algoritmo nace de Project Amethyst, la colaboración entre PlayStation y AMD, y toma como base avances compartidos con FSR 4, aunque refinados durante meses para la consola de Sony.
Los juegos que ya muestran el salto
La lista de títulos compatibles ya incluye nombres de peso. Konami confirmó la integración en Silent Hill 2 y Silent Hill f; Remedy lo hizo en Control y Alan Wake 2; Square Enix en Final Fantasy VII Rebirth; Ninja Theory en Senua’s Saga: Hellblade II; BioWare en Dragon Age: The Veilguard; Koei Tecmo en Nioh 3 y Rise of the Ronin; mientras que Capcom también adoptó la mejora en Monster Hunter Wilds y Dragon’s Dogma 2.
Los estudios, además, acompañaron el anuncio con impresiones concretas. Konami habló de una mayor claridad en elementos pequeños como el pasto o las sombras; Remedy remarcó avances en estabilidad de imagen y claridad en movimiento; Ninja Theory destacó mejoras en partículas; y Square Enix puso el foco en una restauración más natural de detalles como el cabello de los personajes y en una reducción del flicker. BioWare, por su parte, sostuvo que la nueva versión mejora la calidad visual sin afectar la estabilidad de cuadros en sus modos Fidelity y Performance.
Lo que viene para PlayStation 5 Pro
La actualización no se limita a los juegos ya parcheados. Sony confirmó que Crimson Desert usará la nueva versión de PSSR desde su lanzamiento, previsto para el 19 de marzo, mientras que Assassin’s Creed Shadows y Cyberpunk 2077 recibirán soporte en las próximas semanas. La compañía también anticipó que, hacia adelante, la mayoría de los nuevos títulos optimizados para PlayStation 5 Pro llegarán con esta versión mejorada de PSSR desde el arranque.
La lectura es bastante directa: PlayStation 5 Pro no cambia de hardware, pero sí afina una de sus herramientas más importantes. Y en una consola pensada para vender potencia visual, eso puede pesar tanto como un nuevo juego exclusivo.