Los juegos que no entran en la actualización de PlayStation 5 Pro por fallas y problemas de calidad visual

Sony activó este 16 de marzo una actualización de sistema para PlayStation 5 Pro que amplía el soporte de la nueva versión de PlayStation Spectral Super Resolution ( PSSR ), la tecnología de reescalado con IA que ya era uno de los grandes diferenciales de la consola. El cambio no es menor: la PlayStation asegura que ahora hay más estabilidad de imagen, mejor claridad en los detalles finos y un rendimiento más consistente en los títulos compatibles. La mejora llega sin costo adicional y empieza a desplegarse por regiones, con instalación manual disponible desde la configuración del sistema.

PSSR fue presentada como una de las piezas clave de PlayStation 5 Pro , pero esta revisión busca afinar todavía más su desempeño . Según Sony , la reconstrucción de imagen ahora es más precisa, mejora la estabilidad del movimiento y les da a los desarrolladores más margen para equilibrar fidelidad gráfica y rendimiento. Además, el nuevo algoritmo nace de Project Amethyst, la colaboración entre PlayStation y AMD, y toma como base avances compartidos con FSR 4, aunque refinados durante meses para la consola de Sony .

En los hechos, la promesa es clara: juegos con una imagen más limpia, menos parpadeo y mejor respuesta en escenas con movimiento. Sony incluso habilitó una opción para aplicar esta mejora a cualquier juego de PS5 Pro que ya soporte PSSR, aunque aclara que los resultados pueden variar según el título y que la función puede desactivarse si aparece algún efecto visual inesperado. Esa decisión le suma valor a la consola, porque convierte a la actualización en una mejora inmediata para parte del catálogo ya disponible.

La lista de títulos compatibles ya incluye nombres de peso. Konami confirmó la integración en Silent Hill 2 y Silent Hill f; Remedy lo hizo en Control y Alan Wake 2; Square Enix en Final Fantasy VII Rebirth; Ninja Theory en Senua’s Saga: Hellblade II; BioWare en Dragon Age: The Veilguard; Koei Tecmo en Nioh 3 y Rise of the Ronin; mientras que Capcom también adoptó la mejora en Monster Hunter Wilds y Dragon’s Dogma 2.

Los estudios, además, acompañaron el anuncio con impresiones concretas. Konami habló de una mayor claridad en elementos pequeños como el pasto o las sombras; Remedy remarcó avances en estabilidad de imagen y claridad en movimiento; Ninja Theory destacó mejoras en partículas; y Square Enix puso el foco en una restauración más natural de detalles como el cabello de los personajes y en una reducción del flicker. BioWare, por su parte, sostuvo que la nueva versión mejora la calidad visual sin afectar la estabilidad de cuadros en sus modos Fidelity y Performance.

Embed - Silent Hill 2 - Teaser Trailer PS5 Games

Lo que viene para PlayStation 5 Pro

La actualización no se limita a los juegos ya parcheados. Sony confirmó que Crimson Desert usará la nueva versión de PSSR desde su lanzamiento, previsto para el 19 de marzo, mientras que Assassin’s Creed Shadows y Cyberpunk 2077 recibirán soporte en las próximas semanas. La compañía también anticipó que, hacia adelante, la mayoría de los nuevos títulos optimizados para PlayStation 5 Pro llegarán con esta versión mejorada de PSSR desde el arranque.

La lectura es bastante directa: PlayStation 5 Pro no cambia de hardware, pero sí afina una de sus herramientas más importantes. Y en una consola pensada para vender potencia visual, eso puede pesar tanto como un nuevo juego exclusivo.