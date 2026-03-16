Una filtración que despierta nostalgia: LEGO lanzará un set retro de la primera PlayStation

LEGO , la famosa compañía danesa que ha conquistado el mundo del entretenimiento con sus icónicos sets de construcción, continúa sorprendiendo a los fanáticos de la cultura pop y los videojuegos. Si bien la empresa ya tiene una larga lista de exitosas colaboraciones con franquicias como Star Wars, Marvel y Harry Potter, lo último que causó revuelo en las redes es una filtración que sugiere que la compañía está trabajando en un set de la mítica consola PlayStation original.

Aunque LEGO aún no ha confirmado oficialmente el lanzamiento , los detalles filtrados generaron gran expectación entre los fanáticos, quienes esperan recrear uno de los dispositivos más emblemáticos de la historia de los videojuegos.

La filtración proviene de la cuenta de Instagram lego_minecraft_goat, que publicó detalles sobre el set de LEGO PlayStation . Según la información que se ha compartido, este nuevo set estará compuesto por un total de 1.911 piezas, lo que representa casi cinco veces más piezas que el set de Game Boy lanzado el año pasado. Este número mayor de piezas no solo refleja el mayor tamaño de la PlayStation en comparación con la Game Boy, sino que también incluye una reproducción del mando original, otro de los elementos más icónicos de la consola que marcó el inicio de la era dorada de Sony .

La consola, lanzada en 1994, es recordada por millones de jugadores como el inicio de una nueva era en los videojuegos, y ahora, gracias a LEGO, los fanáticos tendrán la oportunidad de reconstruirla con bloques de plástico. Si bien LEGO no ha hecho un anuncio oficial, se espera que la compañía confirme la filtración en las próximas semanas, tal como sucedió con el set de Game Boy después de su filtración el año pasado.

De acuerdo con la filtración , el kit LEGO PlayStation 1 (referenciado como PlayStation 1 72306) se lanzará para finales de año, coincidiendo con la temporada navideña. Su precio será de 159,99 euros y el mismo en dólares para Estados Unidos. Estos precios colocan al set de PlayStation en un rango más alto que el de Game Boy , que se vendió por alrededor de 50 euros. A pesar del aumento en el precio, el set incluirá una réplica del emblemático mando de la consola, lo que añade un valor extra para los coleccionistas y fanáticos de los videojuegos retro.

La filtración dejó claro que LEGO está apostando fuerte por las consolas clásicas, con la primera PlayStation como la próxima pieza de su colección de videojuegos. Aunque el set aún no fue confirmado oficialmente por LEGO, los detalles filtrados incluyen información precisa sobre el número de piezas y el precio, lo que aumenta las expectativas de su lanzamiento.

Lego PlayStation One La mítica consola de Sony podría regresar convertida en un set LEGO ideal para fans. Instagram / lego_minecraft_goat

Qué sigue después de PlayStation: ¿Un set de Xbox?

Con el 25 aniversario de la Xbox de Microsoft este año, algunos fanáticos se han preguntado si LEGO también está considerando un set relacionado con la icónica consola. Sin embargo, por el momento, no hay filtraciones ni anuncios que sugieran que LEGO esté trabajando en un set de Xbox, lo que deja la puerta abierta para especulaciones.

Aunque la primera PlayStation es un homenaje muy esperado a una de las consolas más queridas, la ausencia de noticias sobre una posible colaboración con Xbox hace que este proyecto sea aún más intrigante. Por ahora, los fanáticos deben esperar la confirmación oficial de LEGO para conocer más detalles.

Además de los sets de consolas, LEGO también sigue siendo fuente de inspiración para proyectos creativos. Un ejemplo es el trabajo del diseñador Paul Stall, quien creó una estación de trabajo utilizando los icónicos ladrillos LEGO Space de 1979. Este proyecto, que incluye un Mac Mini M4 y una pantalla táctil, es solo uno de los muchos proyectos que demuestran cómo LEGO sigue siendo una herramienta innovadora para la creatividad.