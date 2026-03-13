Los juegos que llegan a PlayStation Plus y los que dejan el servicio a mitad de marzo

PlayStation Plus encara una nueva rotación de catálogo en marzo con una lógica que ya es habitual en los servicios por suscripción: mientras suma títulos de peso para renovar el entusiasmo de sus usuarios, también despide varios juegos que todavía estaban entre los pendientes de muchos jugadores. Esta vez, el recambio tiene nombres fuertes de los dos lados. Por un lado, Sony confirmó la llegada de Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, Blasphemous 2 y Madden NFL 26, entre otros. Por otro lado, anunció la salida de seis títulos que dejarán de estar disponibles durante el mes, una decisión que vuelve a poner el foco en la idea de catálogo vivo, cambiante y cada vez más competitivo.

La tanda de marzo para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y PS Plus Premium/Deluxe se habilitará el martes 17 de marzo , y el gran nombre de esta actualización es Warhammer 40,000: Space Marine 2 para PS5. El juego fue uno de los lanzamientos mejor recibidos de 2024 y ahora aparece como la incorporación más ruidosa del mes, con suficiente peso propio como para encabezar toda la renovación. A su lado se suma Persona 5 Royal, disponible para PS5 y PS4, en una movida que también refuerza el atractivo del servicio entre los fans del JRPG.

La lista de novedades se completa con Blasphemous 2 para PS5 y PS4, EA Sports Madden NFL 26 para PS5, Metal Eden para PS5, The Lord of the Rings: Return to Moria para PS5 y Astroneer para PS5 y PS4. En el caso de los usuarios de PS Plus Premium/Deluxe, además habrá una incorporación extra: Tekken Dark Resurrection, que se suma al catálogo clásico. La lectura de esta selección deja una idea bastante clara: Sony buscó variedad real, con un combo que mezcla acción, rol japonés, deportes, indies y nostalgia retro para sostener el valor de la suscripción en diferentes perfiles de usuario.

Pero cada llegada tiene su contracara. Junto con la nueva tanda, Sony también confirmó que seis juegos abandonarán PlayStation Plus durante marzo . La lista incluye Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Paradise Killer, Cris Tales, Circus Electrique, Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy y Redout 2. No se trata de salidas menores: entre esos nombres hay propuestas que cosecharon muy buena recepción y que, en algunos casos, habían logrado construir una base fiel dentro del servicio.

La baja más visible probablemente sea la de Shredder’s Revenge, un beat ‘em up que conectó con la nostalgia de Las Tortugas Ninja y funcionó muy bien tanto en cooperativo como en partidas breves. También sobresale Cris Tales, un RPG con identidad visual muy marcada, desarrollado en Colombia, que se había ganado un lugar entre quienes buscaban experiencias menos masivas. En ese sentido, marzo deja una sensación dual: PlayStation Plus mejora su catálogo con nombres más rutilantes, pero al mismo tiempo obliga a los suscriptores a revisar rápido qué juegos pendientes conviene terminar antes de que desaparezcan.

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Un mes que vuelve a medir el valor del servicio

Más allá de esta rotación en Extra y Premium, Sony ya había activado desde el 3 de marzo los juegos mensuales de PS Plus Essential: PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 y The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road, que podrán reclamarse hasta el 6 de abril. Ese dato ayuda a completar un panorama de marzo especialmente cargado para el servicio.

En conjunto, la jugada deja una conclusión bastante directa: PlayStation Plus sigue apostando a una fórmula de renovación constante, donde el valor del servicio no depende solo de cuánto ofrece, sino también de qué tan fuerte es cada recambio. Marzo, al menos en los nombres, parece jugar a favor de Sony. Porque no solo llegan títulos importantes, sino que también se instala esa urgencia que todo catálogo rotativo necesita: la de mirar lo nuevo, pero sin olvidarse de lo que está a punto de irse.