PlayStation podría cobrar distinto por el mismo juego AAA en la PlayStation Store, según el usuario y el país

La tienda digital de PlayStation podría entrar en una nueva etapa, una que promete abrir una discusión incómoda entre los jugadores de PS4 y PS5. En medio del avance del formato digital y de la pérdida de peso de las copias físicas, comenzaron a surgir indicios de que Sony prueba un sistema de precios dinámicos en la PlayStation Store, una herramienta que permitiría ofrecer el mismo juego a valores distintos según el país, el usuario o el contexto comercial. La información salió a la luz a partir de registros detectados por PSprices, un sitio que rastrea precios de la tienda, y luego fue replicada por medios especializados.

La novedad no pasa desapercibida porque toca uno de los temas más sensibles del gaming actual: cuánto cuesta jugar. Según esos reportes, Sony habría desplegado pruebas A/B en decenas de regiones, entre ellas Latinoamérica, Europa, Asia, África y Medio Oriente. El objetivo sería medir cómo responden distintos usuarios ante descuentos personalizados o variaciones de precio sobre un mismo catálogo. En otras palabras, dos personas podrían entrar a la PlayStation Store y encontrar ofertas diferentes para el mismo título.

PlayStation Store - Portada Un mismo juego AAA podría costar distinto según el país, el usuario y la oferta. Shutterstock Una prueba de PlayStation que ya no parece menor Los hallazgos sugieren que el experimento dejó de ser acotado. PSprices afirmó primero que el sistema había alcanzado más de 150 juegos en 68 territorios, con descuentos personalizados de entre 5% y 17,6%. En una actualización posterior, el mismo rastreador elevó la escala del ensayo a más de 190 juegos en más de 70 regiones, e incluso indicó que el alcance ya incluiría Estados Unidos, algo que no figuraba en los reportes iniciales. Esa diferencia muestra que el escenario sigue en movimiento, pero también que Sony amplió el test con rapidez.

Entre los juegos AAA involucrados aparecen nombres pesados del catálogo de PlayStation y de grandes editoras: God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2, Helldivers 2, Stellar Blade, The Last of Us Part II y también juegos de compañías como Rockstar, 2K y Deep Silver. El dato más llamativo es que no se trataría solo de alterar el precio base, sino también el tamaño del descuento durante promociones limitadas.

Embed - Marvel’s Spider-man 2 - Limited Edition Ps5 Más barato para algunos, más caro para otros Ahí aparece el punto más polémico. Durante las ofertas de febrero, por ejemplo, algunos usuarios incluidos en la prueba habrían recibido rebajas mucho más agresivas que el resto. El caso de Helldivers 2 fue uno de los más comentados: mientras parte del público veía un descuento regular, ciertos jugadores accedían a una quita notablemente superior. Para el consumidor, eso puede traducirse en una sensación de beneficio o de injusticia, según el lado del experimento que le toque.