Apple libera la Beta 4 de iOS 26.4: cambios en los emojis y funciones

La cuarta versión de prueba del iOS 26.4 llega a los usuarios con novedades visuales. Apple ajusta los detalles finales de su próximo sistema operativo móvil.

La compañía Apple lanzó la cuarta beta de iOS 26.4 para los desarrolladores y usuarios registrados. Esta versión del sistema operativo llega con el diseño final de los nuevos emojis. El iPhone recibe estos cambios antes del lanzamiento oficial que la empresa tiene previsto para los últimos días de marzo.

Novedades en los emojis del iOS 26.4 Apple iOS 26.4 Emojis El nuevo paquete de iconos incluye diseños como la orca, el trombón y la cara distorsionada. Apple Los iconos nuevos ya muestran su diseño terminado. Antes aparecían signos de interrogación en lugar de los dibujos en las versiones previas. Esta entrega de Apple tiene orcas, cofres del tesoro y nubes de pelea. También hay ajustes en los tonos de piel para las figuras humanas. Los usuarios ahora tienen una experiencia visual más completa. Estos cambios llegarán a todo el mundo de forma automática con la versión final.

Cambios en el iPhone y retrasos del sistema operativo Apple iOS 26.4 Mensajeria La función de cifrado de extremo a extremo para RCS fue retirada del código tras tres versiones de prueba. Apple iOS perdió una de sus funciones más esperadas en esta etapa. El cifrado de extremo a extremo para RCS ya no está en el código de prueba. Esta herramienta permitía mensajes más seguros entre un iPhone y otros dispositivos móviles. La empresa Apple decidió dejar esta mejora para una actualización futura. El desarrollo de la privacidad requiere más tiempo de pruebas técnicas para funcionar bien.

La aplicación Apple Music también muestra cambios en esta beta. El programa tiene una pantalla de bienvenida que anuncia las funciones nuevas. Sin embargo, las listas de reproducción creadas por inteligencia artificial no aparecen todavía en la región. Esta ausencia indica que la función no llegará al iPhone fuera de los Estados Unidos por ahora.

El menú de configuración de salud tiene novedades interesantes para el usuario. El sistema operativo analiza los datos del sueño durante varias semanas seguidas. Esta función de Apple es un beneficio para quienes buscan mejores rutinas de descanso. Los gráficos son sencillos y muestran la información de manera clara. El iOS 26.4 mejora la lectura de las métricas corporales diarias.