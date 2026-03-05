Apple lanza la MacBook Neo: una notebook económica a un precio de 600 dólares
La MacBook Neo llega al mercado con el procesador Apple A18 Pro y un diseño liviano. Conocé las especificaciones de esta notebook pensada para estudiantes.
Apple presentó de forma oficial su computadora más accesible hasta la fecha para captar nuevos usuarios. La MacBook Neo es una propuesta compacta que utiliza el procesador A18 Pro y ofrece una autonomía de 16 horas. Este modelo llega para cubrir el segmento de entrada con un costo inicial de 599 dólares.
Es la primera vez que la marca mete un chip de smartphone, el A18 Pro, en una notebook en lugar de los procesadores serie M. Esto permite bajar el costo sin dejar de lado la arquitectura propia de la empresa. El equipo pesa apenas 1,23 kg, lo que la hace cómoda para llevarla de acá para allá en la mochila sin que te pese nada.
Especificaciones técnicas de la nueva notebook
La pantalla es una LED de 13 pulgadas con una resolución de 2.408 x 1.506 píxeles. Apple recortó algunos gastos acá: el brillo llega a 500 nits, que funciona bien para interiores pero puede quedarse corto si estás afuera bajo el sol. Además, el equipo trae 8 GB de memoria RAM fija, así que ni sueñes con ampliarla más adelante porque viene soldada.
El diseño se mantiene fiel a lo que ofrece Apple, con un cuerpo delgado y terminaciones en cuatro colores: plata, cítrico, índigo y rosa nube. Para las videollamadas, incluye una cámara FaceTime HD con resolución 1080p, lo que asegura una imagen clara en las reuniones de trabajo o estudio. El trackpad no es el de las versiones más caras; se trata de uno tradicional que funciona al toque y cumple con lo básico sin complicaciones.
Conectividad y puertos de la MacBook Neo
En los costados de la MacBook Neo encontrás dos puertos USB-C, pero tené cuidado porque no son iguales. Uno vuela con velocidades de USB 3 de hasta 10 Gb/s y soporta la conexión de un monitor externo. En cambio, el otro puerto funciona con velocidades de USB 2, lo que lo vuelve lento para pasar archivos pesados, quedando relegado para periféricos más tranquilos como un mouse o un teclado.
Un punto a tener en cuenta es que este modelo no trae la carga magnética MagSafe. Vas a tener que usar el cable común con el adaptador de 20 W que viene en la caja. La carga es un poco lenta comparada con los modelos superiores, pero la autonomía de 16 horas es un golazo que compensa esa falta de velocidad. En cuanto a conexiones inalámbricas, esta notebook cuenta con Wi-Fi 6E y Bluetooth 6 para una estabilidad total.
La disponibilidad en las tiendas oficiales arranca el 10 de marzo. El modelo de 256 GB tiene un precio de 599 dólares ($839.368 pesos), mientras que la versión de 512 GB sube a los 699 dólares ($979.640 pesos argentinos). Por ahora no hay datos confirmados sobre cuándo aterrizará en los locales de Argentina, pero es una opción que muchos van a considerar para entrar al ecosistema de la marca sin gastar una fortuna.