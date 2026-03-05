Apple lanza la MacBook Neo: una notebook económica a un precio de 600 dólares

La MacBook Neo llega al mercado con el procesador Apple A18 Pro y un diseño liviano. Conocé las especificaciones de esta notebook pensada para estudiantes.

La nueva MacBook Neo se posiciona como el modelo de entrada más económico de la marca.

Apple presentó de forma oficial su computadora más accesible hasta la fecha para captar nuevos usuarios. La MacBook Neo es una propuesta compacta que utiliza el procesador A18 Pro y ofrece una autonomía de 16 horas. Este modelo llega para cubrir el segmento de entrada con un costo inicial de 599 dólares.

Apple Macbook Neo Los colores de las MacBook Neo son los más elogiados por usuarios. Apple Es la primera vez que la marca mete un chip de smartphone, el A18 Pro, en una notebook en lugar de los procesadores serie M. Esto permite bajar el costo sin dejar de lado la arquitectura propia de la empresa. El equipo pesa apenas 1,23 kg, lo que la hace cómoda para llevarla de acá para allá en la mochila sin que te pese nada.

Especificaciones técnicas de la nueva notebook MacBook Neo 2026 La pantalla es una LED de 13 pulgadas con una resolución de 2.408 x 1.506 píxeles. Apple recortó algunos gastos acá: el brillo llega a 500 nits, que funciona bien para interiores pero puede quedarse corto si estás afuera bajo el sol. Además, el equipo trae 8 GB de memoria RAM fija, así que ni sueñes con ampliarla más adelante porque viene soldada.

El diseño se mantiene fiel a lo que ofrece Apple, con un cuerpo delgado y terminaciones en cuatro colores: plata, cítrico, índigo y rosa nube. Para las videollamadas, incluye una cámara FaceTime HD con resolución 1080p, lo que asegura una imagen clara en las reuniones de trabajo o estudio. El trackpad no es el de las versiones más caras; se trata de uno tradicional que funciona al toque y cumple con lo básico sin complicaciones.

MCBOOK NEO 1 La MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro para mantener un rendimiento fluido en tareas de oficina. Apple Conectividad y puertos de la MacBook Neo En los costados de la MacBook Neo encontrás dos puertos USB-C, pero tené cuidado porque no son iguales. Uno vuela con velocidades de USB 3 de hasta 10 Gb/s y soporta la conexión de un monitor externo. En cambio, el otro puerto funciona con velocidades de USB 2, lo que lo vuelve lento para pasar archivos pesados, quedando relegado para periféricos más tranquilos como un mouse o un teclado.