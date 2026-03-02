Apple reveló las nuevas características del nuevo iPhone 17e: cuál será el precio y cuándo saldrá a la venta

Apple anunció este lunes el lanzamiento de dos productos clave de su ecosistema: el iPhone 17e y el nuevo iPad Air. Según informó la compañía, ambos estarán disponibles desde el 11 de marzo y podrán reservarse a partir del miércoles 4 en Apple Store y distribuidores autorizados en varios países, con México como el único país latinoamericano mencionado en el comunicado.

En el caso del iPhone 17e, Apple lo definió como un equipo "pensado para durar", con un diseño "robusto y a la vez ligero". La principal novedad está en el chip A19 y en el módem C1X, que la empresa presenta como un salto en velocidad y eficiencia energética frente a la generación anterior.

La cámara también se actualiza: incorpora un sistema Fusion de 48 megapíxeles con teleobjetivo x2, pensado para fotos y video en 4K y con funciones avanzadas de retrato. A eso se suma la pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, con Ceramic Shield 2 para mejorar la resistencia, carga por USB-C y compatibilidad con MagSafe.

Otro punto destacado es la conectividad satelital para usar prestaciones como Emergencia SOS y Mensajes cuando no hay señal móvil, una función orientada a emergencias o zonas sin cobertura .

En el comunicado, Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing de iPhone de Apple, resumió el enfoque del equipo: "El iPhone 17e combina un potente rendimiento con prestaciones pensadas para los usuarios, con un diseño duradero y funciones que permiten trabajar y crear de forma más ágil".

Por su parte, el iPad Air se renueva con el chip M4, apuntando a un salto en tareas exigentes como edición, videojuegos y apps de inteligencia artificial. En la presentación, Apple remarcó además mejoras de conectividad y el soporte de iPadOS 26, que suma un sistema de ventanas renovado y cambios orientados a la productividad y el manejo de archivos.

Bob Borchers, vicepresidente de Marketing de Producto de Apple, lo planteó así: “El iPad Air ofrece a los usuarios más formas que nunca de impulsar su creatividad y productividad, con un rendimiento superior y la versatilidad que necesitan para sus tareas diarias”.

En cuanto a precios en Estados Unidos, el iPhone 17e arranca en 599 dólares y el iPad Air parte de 599 dólares para el modelo de 11 pulgadas y 799 dólares para el de 13 pulgadas.