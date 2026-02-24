Apple prepara el lanzamiento del iPhone 17e: qué esperar del nuevo equipo

Apple lanzará el iPhone 17e en marzo de 2026. Este modelo busca ser la opción más económica manteniendo el procesador A19 del modelo base.

El próximo evento de Apple promete novedades para quienes buscan un equipo más accesible. El esperado iPhone 17e llegará para reemplazar al modelo básico anterior, manteniendo un diseño conocido de 6,1 pulgadas. Este teléfono usará el módem C1X para mejorar la velocidad de conexión y la eficiencia de la batería.

El chip A19 y la potencia del iPhone 17e El corazón de este iPhone será el chip A19, fabricado con el proceso N3P de 3 nanómetros. Según los datos técnicos, este procesador ofrece una mejora en el rendimiento de entre el 5% y el 10% comparado con el A18. Es un procesador que asegura que las aplicaciones corran, aunque es probable que Apple use una versión con la frecuencia un poco más baja para que no iguale la potencia de los modelos más caros.

iPhone 17 e IA El modelo 17e mantendrá la pantalla de 60Hz para diferenciarlo de las versiones Pro más costosas. Imagen generada con IA En cuanto a la memoria, se espera que el teléfono mantenga los 8 GB de RAM. Si bien los modelos Pro ya saltaron a los 12 GB, esta cantidad de memoria es suficiente para que las funciones de inteligencia artificial se manejen con fluidez. El gran cambio interno viene por el lado del módem C1X, que promete ser hasta dos veces más rápido que el del modelo 16e y mucho más eficiente al gestionar la energía, algo clave para que la batería rinda todo el día.

Diseño y pantalla del nuevo teléfono de Apple Si hablamos de estética, no esperes cambios locos. El equipo mantendrá el tamaño de 6,1 pulgadas que tan bien funciona. La gran duda es si por fin jubilan el notch. Algunos rumores fuertes dicen que heredará la Dynamic Island, esa burbuja interactiva que reemplaza la muesca negra y le da un aspecto mucho más moderno. Sin embargo, para cuidar el precio, la pantalla seguirá limitada a 60Hz.

Esto significa que no tendrá la fluidez del sistema ProMotion de 120Hz que ya traen los modelos estándar del 2025. Tampoco contará con la tecnología Always-on Display, ya que eso requiere un panel OLED más caro que pueda bajar a 1 nit de brillo. Apple prefiere dejar esas joyitas para los que ponen más plata, manteniendo este modelo como una opción equilibrada para el bolsillo.