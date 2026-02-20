Samsung, Apple y Google: qué teléfonos son compatibles con Starlink

La tecnología Direct-to-Cell permite enviar mensajes desde el celular usando satélites de SpaceX. Revisá si tu equipo tiene esta conexión satelital de Starlink.

El uso de la conexión satelital de Starlink permite mantener la comunicación incluso en medio de la montaña o el desierto.

La llegada del internet satelital directa a los teléfonos móviles marca un cambio importante en la forma de comunicarnos. Esta tecnología de Starlink permite que dispositivos comunes se conecten con los satélites de SpaceX sin usar equipos extra, facilitando el envío de mensajes de texto en zonas donde no llega la cobertura.

Starlink Starlink ofrece una prueba de un mes para que los usuarios prueben la estabilidad del servicio en zonas de baja cobertura. Shutterstock El sistema Direct-to-Cell ya funciona en países como Estados Unidos, Japón y Australia. La idea principal es reducir la falta de señal en lugares remotos o rurales donde poner una antena física es muy difícil. Para el usuario, esto significa que el teléfono puede encontrar señal incluso en medio del campo o la montaña, algo que antes era imposible sin un teléfono satelital carísimo.

El sistema que convierte satélites en antenas de telefonía El funcionamiento es técnico pero la explicación es sencilla: los satélites en órbita baja actúan como torres de telefonía que flotan en el espacio. Cuando vos te quedás sin cobertura de tu operadora, el equipo busca la señal de SpaceX. Por ahora, el servicio permite mandar y recibir mensajes de texto (SMS) y compartir la ubicación. Según los planes de la empresa, pronto van a sumar llamadas de voz y datos móviles para navegar por internet.

Este servicio no requiere que bajes ninguna aplicación. Si tu operadora tiene un acuerdo con Starlink, la conexión se hace de forma automática. En Estados Unidos, por ejemplo, T-Mobile ya lo integró en sus planes más caros, mientras que en otros países están haciendo pruebas gratuitas para ver cómo responde la red bajo distintas condiciones climáticas y de terreno.

Hardware móvil y modelos compatibles con la red No cualquier teléfono puede engancharse a estos satélites. El requisito principal es que el dispositivo tenga un módem moderno, específicamente uno compatible con la norma 3GPP Release 17 para redes no terrestres. Esto incluye a los procesadores Qualcomm Snapdragon X75 o X80. Entre los equipos que ya pueden usar esta función están: