La Unión Europea blindará su espectro satelital ante Starlink de Elon Musk

La Comisión Europea de la Unión Europea ha propuesto reservar al menos dos tercios del espectro satelital móvil europeo a las empresas europeas para garantizar la soberanía tecnológica en un sector cada vez más relevante en el plano geopolítico, frente a gigantes tecnológicos rivales como el servicio de Internet satelital Starlink , del magnate estadounidense Elon Musk .

"Esta banda es absolutamente vital para nuestros ciudadanos, empresas y gobiernos por igual. Tras 18 años, Europa se encuentra en una encrucijada. Ahora tenemos una oportunidad única para elegir nuestro futuro ", ha defendido desde la Unión Europea la vicepresidenta comunitaria responsable de telecomunicaciones, Henna Virkkunen, sobre la nueva propuesta de reparto de las frecuencias para el 2GHz.

Virkkunen se ha referido así a la presencia en las casi dos últimas décadas de las estadounidenses Viasat y EchoStar, cuyas licencias expirarán en mayo de 2027 y será el momento en el que la UE podrá seleccionar a los nuevos proveedores de servicios móviles por satélite para tomar el relevo bajo nuevos criterios.

Consciente de la dificultad para negociar con el Consejo y el Parlamento Europeo una reforma que pueda ser aplicada ya en apenas un año, el Ejecutivo comunitario propone también que se conceda una prórroga de dos años a Viasat y EchoStar, de modo que haya margen suficiente para finalizar la norma y llevar a cabo la nueva selección.

Así las cosas, la Unión Europea defiende establecer un procedimiento de selección único a nivel de la UE, con el objetivo de asegurar un "único sistema satelital seguro para uso gubernamental y comercial", que permita, además, que los operadores puedan desarrollar y prestar servicios transfronterizos.

Starlink, la empresa de Elon Musk, que comenzará a operar en Argentina. Foto: HDTecnología. En la Unión Europea, Starlink, la empresa de Elon Musk, tendrá desarrollo limitado. Foto: HDTecnología.

Protección de dos tercios del espectro

El nuevo modelo de licitación que protegerá el espacio satelital europeo frente a los grandes actores extranjeros estará también abierto a países vecinos de la Unión Europea, como Reino Unido y Noruega, que podrán acceder a las licencias reservadas a europeos; pero para ello, ha avisado Virkkunen, "serán necesarias negociaciones y armonizar sus normas para garantizar que cumplen la legislación" comunitaria.

En concreto, el reparto que Bruselas pone sobre la mesa divide el espectro en tres tercios, el primero de ellos reservado en exclusiva a empresas de propiedad europea porque será para uso gubernamental, esto es para comunicaciones críticas, de seguridad y uso militar.

Un proveedor de la Unión Europea

"Para estos sectores críticos, nuestra propuesta es muy clara: deben ser operados por un proveedor de la Unión Europea. Una vez seleccionado, el operador también garantizará la futura integración con la infraestructura IRIS2 (proyecto europeo en el que participa Hispasat)", ha subrayado Virkkunen.

El resto del espectro, destinado al uso comercial del espectro --por ejemplo para servicios de a bordo de pasajeros de aerolíneas o apps de seguimiento de actividad física--, reservará un tercio de nuevo para empresas europeas pero en este caso 'startups' que se incorporen al mercado.

De este modo, sólo el tercer tercio estará en parte abierto a los rivales extranjeros, ya que podrán acceder a él tanto "compañías de la Unión Europea como extracomunitarias". Dpa