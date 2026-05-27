Irán avisa al mundo que el estrecho de Ormuz ya no será como antes: los motivos

Irán ya agendó reuniones con Omán, el otro país que gestiona el estrecho de Ormuz, y advierte que ese paso, luego de la guerra, ahora será distinto.

Las autoridades de Irán advirtieron hoy que el acceso al estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado, "ya no será como antes" y que, por ello, han abierto negociaciones con el otro país con acceso a dicho paso, Omán. Así sucederá, a partir de la guerra que Estados Unidos e Israel desataron contra la nación iraní.

"Sin duda, las condiciones y la regulación de paso a través del estrecho de Ormuz ya no serán como antes. Aparecerá un procedimiento totalmente diferente", dijo Ali Beghani Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, durante un foro internacional en Moscú.

Añadió que "Irán y Omán como países costeros aledaños mantienen negociaciones para determinar el mecanismo de paso por el estrecho de Ormuz", según informa la agencia Interfax.

Beghani también confirmó que continúan los "contactos indirectos" con Estados Unidos, aunque, añadió, "no se han puesto de acuerdo en nada".

Irán y Estados Unidos mantienen el diálogo Aunque Rusia insistió hoy de nuevo en su propuesta de empobrecer el uranio enriquecido de la república islámica, el diplomático iraní aseguró que Teherán y Washington no están hablando de esas reservas.