Negociación tensa: EE.UU aseguró un diálogo estable con Irán pero condicionado por el estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que un acuerdo con Irán tomará días debido a diferencias en el borrador.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan en una fase crítica. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este martes que los canales diplomáticos siguen abiertos, aunque reconoció con pragmatismo que alcanzar un acuerdo definitivo “tomará unos días”. Este escenario de cautela responde a las diferencias sustanciales que todavía persisten en el borrador preliminar entre Washington y Teherán.

Estas declaraciones no se dan en el vacío. Llegan apenas pocas horas después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran nuevos ataques contra objetivos militares iraníes, una acción que ha elevado al máximo la tensión geopolítica en Oriente Medio y, muy especialmente, en el estratégico estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz: la línea roja de Washington Durante una conferencia de prensa en Jaipur, India, Rubio no dudó en endurecer el tono respecto a la seguridad marítima. El jefe de la diplomacia estadounidense fue categórico al señalar la importancia de esta vía fluvial para la economía global: “El paso marítimo tiene que estar abierto de una forma u otra. Cualquier impedimento a la circulación internacional por esa vía estratégica para el comercio mundial de petróleo es ilegal e insostenible”.

Un buque petrolero navegando en el Lago de Maracaibo EFE

En consonancia con esta postura, el secretario de Estado remarcó que cualquier entendimiento o pacto final con el régimen de Teherán deberá garantizar de forma “inmediata” el libre tránsito marítimo, exigiendo que se realice sin ningún tipo de restricciones ni peajes.