Irán y Estados Unidos destacan avances en las charlas para liberar el estrecho de Ormuz

Irán ha confirmado progresos en las conversaciones con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, si bien ha recalcado que "nadie puede decir que la firma sea inminente" y ha insistido en que "en esta etapa no se está discutiendo" sobre el programa nuclear de Teherán. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado,

"Es cierto que hemos alcanzado una conclusión sobre gran parte de los asuntos bajo discusión , pero nadie puede decir que la firma sea inminente", indicó.

Asimismo ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha manifestado que los avances "son el resultado de múltiples semanas de conversaciones a través de la mediación de Pakistán".

Así, ha reseñado que Estados Unidos ha mostrado "algún tipo de dudas" durante las últimas horas y ha apuntado que "hacer frente a puntos de vista contradictorios dificulta cualquier proceso", al tiempo que ha incidido en que "un cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, será un elemento de cualquier entendimiento".

Además, ha descartado que por ahora haya planes para un desplazamiento a Pakistán de una delegación iraní y ha declinado hacer comentarios sobre las publicaciones en redes sociales por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluida una en la que Irán aparece en un mapa con la bandera estadounidense.

Estados Unidos avisa que hay progresos con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este lunes que la última propuesta enviada por Washington a Irán "para abrir el estrecho de Ormuz" y para "entablar una negociación real" sobre el programa nuclear iraní tiene "mucho apoyo" tanto en los países del golfo Pérsico --Teherán aparte-- como "a nivel mundial", una coyuntura ante la que se ha mostrado esperanzado de alcanzar un acuerdo.

Donald Trump Marco Rubio efe Donald Trump y su delfín, Marco Rubio, al frente de Estados Unidos en la guerra con Irán. Foto Efe EFE

"Tenemos lo que creo que es una propuesta bastante sólida sobre la mesa en cuanto a su capacidad para abrir el estrecho, lograr la apertura del estrecho y entablar una negociación real, significativa y con plazos definidos sobre el tema nuclear", ha declarado Rubio desde la capital de India, Nueva Delhi. Dpa