Cientos de drones de Ucrania y de Rusia y misiles: ataques masivos en la guerra sin fin

Ucrania atacó con drones la terminal portuaria de la ciudad de Tuapsé, a orillas del mar Negro, en territorio de Rusia , provocando un incendio en la refinería local, según informaron las autoridades locales. Se indicó que "fragmentos de un dron cayeron en el territorio de la terminal portuaria. No hubo víctimas".

Según los rusos , "debido a la caída de los fragmentos se desató un incendio". Tuapsé ha padecido ataques repetidamente en los últimos meses por los aparatos no tripulados enemigos, lo que provocó un vertido en el mar Negro.

En la ciudad de Taganrog, ubicada también en el sur, a orillas del mar de Azov, resultaron heridos dos civiles durante un ataque de misiles ucranianos, según la alcaldesa local, Svetlana Kabúlova.

Según el canal independiente ruso Astra, el objetivo del ataque ucraniano era una planta de reparación de aviones.

En Vorónezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, se desató un incendio en el aeródromo militar 'Baltimore', según el gobernador local, Alexandr Gúsev, que informó del derribo de "dos objetivos de alta velocidad".

Esta madrugada las fuerzas ucranianas atacaron el sur de Rusia no solo con drones de largo alcance, sino también con misiles, presumiblemente Storm Shadow, de fabricación británica, según el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev.

Las tropas rusas siguen atacando las posiciones de Ucrania. Foto: EFE En Ucrania, las tropas de Rusia siguen avanzando en el este. Foto: Efe EFE

En total, durante la pasada noche "fueron interceptados y aniquilados 140 drones ucranianos de ala fija" sobre siete regiones rusas y la anexionada península de Crimea, además de los mares Negro y Azov, según reportó en MAX el Ministerio de Defensa de Rusia.

Ucrania atacada por drones de Rusia

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron entre la tarde del martes y la mañana de este miércoles 150 de los 163 drones lanzados por Rusia contra su territorio, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Los drones neutralizados fueron derribados o desviados con interferencias electrónicas sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.

Otros ocho drones no pudieron ser interceptados e impactaron en siete localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros cuatro lugares del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en el que se publicó el parte.

Ataque "masivo"

La región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania y fronteriza con Bielorrusia y Rusia, fue uno de los principales objetivos del ataque.

Su gobernador, Viacheslav Chaus, calificó el ataque contra la región de “masivo” y dijo que hubo impactos de drones en varios lugares.

Entre los objetivos de los drones rusos mencionó una empresa maderera y una compañía de logística e infraestructura de la capital regional, llamada Cherníguiv al igual que la región. Efe