Ucrania difunde fuertes ataques en suelo de Rusia, incluyendo una refinería

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante la pasada noche 59 drones de Ucrania de ala fija sobre cinco regiones y la anexionada península ucraniana de Crimea, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 59 drones ucranianos de ala fija sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Kursk, Nóvgorod, Smolensk y la república de Crimea", señaló en Telegram el mando castrense ruso sobre los ataques .

Se trata de un ataque considerablemente menor que la víspera, cuando los militares rusos neutralizaron cerca de 180 drones, casi tres veces más que hoy, un ataque en el que murieron al menos dos civiles, según denunciaron las autoridades locales.

Ni las autoridades rusas, ni los medios independientes reportaron daños de consideración a la infraestructura crítica rusa, el principal objetivo de los ataques ucranianos que buscan debilitar la maquinaria de guerra rusa.

La refinería de la ciudad rusa de Sizran, en la región de Samara, ha dejado de funcionar debido a los daños sufridos por sus infraestructuras en un ataque llevado a cabo por Ucrania la semana pasada, según aseguró el Estado Mayor ucraniano.

"Como resultado de ataques previos, se ha confirmado que ha parado su actividad la refinería de Sizran, que fue atacada el 21 de mayo de 2026", indicó el Estado Mayor en un comunicado.

Además, el Estado Mayor informó de varios tanques de petróleo y de equipamiento de la industria petrolera en la región rusa de Yaroslavl, que fue atacada por última vez por las fuerzas ucranianas este lunes.

tropas ucranianas Ucrania soldados armamento ametralladora efe Las tropas de Ucrania realizan ataques en territorio de Rusia de manera habitual. Foto Efe EFE

Otros ataques ucranianos

La nota castrense ucraniana confirma asimismo ataques exitosos a puntos de mando, un radar y un almacén de drones del Ejército ruso en las zonas ocupadas de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk y Zaporiyia.

Ucrania ha incrementado desde que comenzó el año sus ataques a infraestructuras petroleras de la retaguardia profunda rusa, en un intento de socavar los suministros de combustible y productos asociados al Ejército ruso y de reducir los ingresos que Rusia obtiene de esta industria.

En las últimas semanas Kiev ha informado asimismo de un incremento en los ataques con drones de alcance medio a objetivos militares y de logística rusos en los territorios ocupados de Ucrania. Efe