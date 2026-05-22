Atentado: Rusia acusa a Ucrania por una "horrible tragedia" contra niños

Rusia acusó a Ucrania de cometer un "crimen monstruoso" por atacar una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022. "Un crimen monstruoso. Los responsables de este crimen deben ser castigados", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según publica Efe.

En tanto, la agencia Dpa reveló el balance de muertos a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania.

El ataque fue contra un centro educativo en una localidad bajo control de Rusia en la provincia de Lugansk --parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022-- "ha aumentado a cuatro", según han denunciado las autoridades rusas, que han acusado a Kiev de estar detrás de "una horrible tragedia".

La comisionada para Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantratova, ha señalado en un mensaje en redes sociales que "las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron a niños que estaban durmiendo" en un dormitorio del Colegio Profesional de la Universidad de Pedagogía de Starobilsk, que recientemente "acogió un foro patriótico".

"En el momento del ataque estaban en el lugar 86 menoes niños de entre catorce y 18 años", ha dicho, antes de apuntar que hasta ahora se han confirmado cuatro fallecidos y 35 heridos "de diversa gravedad", al tiempo que ha reseñado que los trabajos de búsqueda y rescate continúan en la zona, por lo que no se descarta que la cifra de muertos siga aumentando.

tropas ucranianas Ucrania drones ucranianos soldados efe Las drones de Ucrania impactaron en Lugansk, zona ucraniana ocupada por Rusia. Foto Efe EFE

Lantratova ha destacado que Moscú está preparando cartas para enviar a organismos internacionales para denunciar este hecho. "Esperamos una respuesta de organizaciones internacionales frente a este ataque deliberado contra una instalación civil en la que además viven y estudian niños. Esperamos que la comunidad internacional lo considere como un crimen de guerra, ya que no puede ser descrito de otra forma", ha zanjado.

Cuatro drones contra la residencia estudiantil

En esta línea, el gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pasechnik, ha acusado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de ser responsables de "una tragedia" al "atacar a niños indefensos mientras dormían", antes de apuntar que varios "drones enemigos" han atacado un edificio académico y un dormitorio del citado complejo educativo.

Tras ello, la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha confirmado que las autoridades han abierto un caso por "ataque terrorista" en relación con el "ataque masivo por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas contra objetivos civiles en Starobilsk, en la República Popular de Lugansk".

Petrenko ha subrayado que las tropas ucranianas lanzaron un total de cuatro drones contra el lugar, donde se encontraban "86 estudiantes y un miembro del personal". "A causa del incidente, el edificio, de cinco plantas, se derrumbó hasta el segundo piso", ha detallado.

Hay personas bajo los escombros

En este sentido, ha reseñado que "se cree que hay múltiples personas atrapadas bajo los escombros" y ha confirmado que hay investigadores en el lugar para recoger declaraciones de testigos, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre el ataque.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado a primera hora del día que durante la noche ha interceptado 217 drones lanzados por Ucrania contra territorio ruso. Así, ha especificado que los derribos han tenido lugar en Moscú, San Petersburgo, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Lípetsk, Nizhni Nóvgorod, Nóvgorod, Oriol, Riazán, Smolensk, Tver, Tula y Yaroslavl. Dpa