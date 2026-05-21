Ucrania se jacta ante Rusia de un ataque de muy largo alcance contra una refinería

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reivindica el ataque de largo alcance contra una refinería de Rusia, a 800 kilómetros de la frontera.

Las tropas de Ucrania atacan cada vez más el suelo de Rusia. Foto Efe

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves un nuevo ataque de largo alcance contra una refinería de Rusia en la región de Samara, en el centro del país y a 800 kilómetros de la frontera ucraniana. Rusia avisa además que hay civiles muertos.

"Otro ataque ucraniano de largo alcance contra la capacidad de refinar petróleo de Rusia. Seguimos avanzando en esta línea de acción. Esta vez fue la refinería de petróleo de Sizran, situada a más de 800 kilómetros de nuestra frontera", ha subrayado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales.

Así, ha tenido palabras de agradecimiento para los equipos de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y de las Fuerzas de Operaciones Especiales, destacando su "precisión".

Civiles de Rusia mueren a manos de Ucrania Previamente, el gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, informó de la muerte de al menos dos personas a causa de un ataque con drones del Ejército de Ucrania.

tropas ucranianas Ucrania soldados armamento ametralladora efe Las fuerzas de Ucrania resisten y contraatacan a sus enemigos de Rusia. Foto Efe EFE