Rusia y Ucrania: la guerra entró en una nueva fase tras los ataques a Moscú

Rusia atraviesa un nuevo escenario dentro de la guerra con Ucrania . Por primera vez desde el inicio de la invasión en 2022, Kiev logró mostrar una capacidad de ataque a larga distancia que se acerca a la que durante meses había dominado el Kremlin.

El cambio quedó expuesto durante el fin de semana, cuando Ucrania lanzó sobre Moscú una ofensiva con drones que se extendió durante horas y alcanzó distintas instalaciones. Entre los blancos afectados hubo infraestructura energética, una refinería operada por Gazprom y una fábrica de semiconductores.

Los ataques también golpearon zonas residenciales de Rusia y provocaron tres muertos. Ocurrieron menos de 72 horas después de un bombardeo ruso contra Kiev que dejó 24 vecinos muertos en un mismo bloque de departamentos de la capital ucraniana.

En su primer discurso después de la ofensiva del fin de semana, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, remarcó que sus drones lograron ingresar en el área "con más saturación de sistemas aéreos rusos", en referencia a Moscú. "Ellos protegen de forma prioritaria la zona alrededor de su centro de poder. Pero las medidas ucranianas de largo alcance están superando esto", agregó .

Los ataques de largo alcance abren una nueva etapa en la guerra entre Ucrania y Rusia.

El mensaje político es fuerte porque la capital de Rusia empieza a quedar más expuesta a una situación de riesgo que Kiev sufre desde el comienzo de la guerra. Pero los ataques no solo tienen un peso simbólico. Zelenski también sostuvo que las operaciones ucranianas están generando daños concretos sobre la economía rusa.

Según datos de inteligencia exterior citados por el mandatario ucraniano, una empresa rusa tuvo que cerrar cerca de 400 pozos de petróleo por los daños causados por ataques de Ucrania. Además, afirmó que la capacidad total de refinación de crudo en Rusia se redujo "al menos un 10 %" en "unos pocos meses" de este año.

Zelenski también señaló un cambio en el frente de batalla y aseguró que el domingo hubo "más operaciones activas" ucranianas que rusas. Aun así, el Kremlin mantiene una capacidad de ataque muy alta contra la retaguardia de Ucrania, especialmente con drones y misiles.

Durante la madrugada del lunes, las fuerzas rusas lanzaron más de 500 drones de largo alcance y 22 misiles contra territorio ucraniano. Las defensas de Ucrania solo pudieron derribar cuatro misiles, y los 14 misiles balísticos usados por Rusia lograron superar los sistemas antiaéreos e impactaron en sus objetivos.

Ese dato volvió a mostrar una de las principales vulnerabilidades de Ucrania. Zelenski insiste todas las semanas en la necesidad de recibir nuevos misiles antibalísticos PAC-3 para los sistemas Patriot, mientras intenta avanzar con sus socios europeos en la producción de un misil antibalístico propio. Aunque Ucrania logró reducir muchas diferencias tecnológicas y militares con Rusia, los misiles balísticos rusos siguen siendo uno de los puntos más difíciles de contener.