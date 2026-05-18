Bolivia se complica por los bloqueos y el avance golpista de seguidores de Evo Morales

Bolivia atraviesa otra jornada de tensión por las protestas y bloqueos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales , en medio de una crisis que ya afecta el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en distintas zonas del país.

La marcha de seguidores de Morales llegó este domingo cerca de La Paz después de seis días de caminata y prevé avanzar hacia la plaza Murillo, donde funcionan los órganos Ejecutivo y Legislativo. La movilización partió desde Caracollo y reúne a sectores campesinos, indígenas y obreros leales al exmandatario, que ahora buscan sumarse a los bloqueos que llevan casi dos semanas en distintos puntos de Bolivia. "Vamos a llegar hasta el kilómetro cero (como se conoce a la plaza Murillo) para sumarnos a la movilización hasta la renuncia de este presidente incapaz, fascista", dijo a medios locales el dirigente sindical Juan Yupari.

El reclamo formal apunta contra las medidas económicas que planea aplicar el presidente Rodrigo Paz. El Gobierno boliviano, en cambio, sostiene que detrás de las protestas hay un intento de romper el "orden constitucional" y acusa a Morales de impulsar la conflictividad con apoyo de sectores radicalizados. El exmandatario negó esas acusaciones .

La ofensiva callejera ocurre en un momento especialmente delicado para Evo Morales. El expresidente enfrenta una orden de aprehensión después de haber sido declarado en rebeldía en una causa por presunta trata de personas, una acusación que él rechaza y presenta como persecución política. Para el Gobierno de Rodrigo Paz, las protestas no responden solo a reclamos sociales, sino a una maniobra de sectores evistas que buscan forzar la salida del presidente y trasladar la presión a las calles.

La situación ya dejó consecuencias concretas para la población. La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reportó 22 puntos de bloqueo, la mayoría en La Paz, lo que complica el paso de alimentos, combustibles y medicamentos. El sábado, las Fuerzas Armadas y la Policía realizaron una acción conjunta para despejar rutas y abrir un "corredor humanitario" destinado al paso de camiones con combustible y oxígeno medicinal.

Después de esa intervención, el Ejecutivo ordenó el repliegue de las fuerzas para evitar nuevos enfrentamientos y convocó a una mesa de diálogo con representantes campesinos, la organización de mujeres Bartolina Sisa y dirigentes vecinales de El Alto. La reunión, sin embargo, se instaló sin la participación del principal sector campesino. "Se ha demostrado que todas las mesas de diálogo que se han instalado han tenido resultados, que el diálogo es el camino, que la violencia y la intolerancia solo traen más problemas", afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

El Gobierno de Bolivia ya alcanzó acuerdos con mineros cooperativistas, maestros urbanos y la Central Obrera Regional de El Alto, sectores que luego levantaron sus medidas de presión. Pero la Federación de Campesinos Túpac Katari, encabezada por Javier Alejo, aseguró que continúa "en pie de lucha" y acusó al Ejecutivo de hacer "negociados con diferentes organizaciones".

bolivia protestas La tensión en Bolivia crece por los bloqueos, la marcha hacia La Paz y el avance de grupos radicalizados. EFE

Los "ponchos rojos", el ejército de Evo

La tensión podría crecer este lunes con la llegada de los llamados "ponchos rojos", un grupo de choque campesino originario de la provincia Omasuyos y conocido por sus posiciones radicales. Ese dato refuerza la preocupación oficial: mientras una parte del país intenta recuperar la normalidad, los sectores más duros mantienen la presión sobre La Paz.

En ese contexto, el presidente Javier Milei respaldó a Rodrigo Paz después de que Argentina enviara aviones Hércules C-130 para tareas de asistencia humanitaria. El mandatario boliviano agradeció públicamente la ayuda y destacó el gesto argentino en medio de la crisis. "Mi más profundo agradecimiento al presidente Javier Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria", sostuvo Paz Pereira.

"Este gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad entre nuestras naciones, sino que representa un alivio vital para nuestras comunidades en momentos de gran necesidad. Valoramos profundamente la disposición de la República Argentina para colaborar en la protección de la vida y el bienestar de nuestro pueblo", agregó el presidente de Bolivia.

Milei respondió con un mensaje político de respaldo al gobierno boliviano. "Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso. Vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación, decisión y hechos concretos", escribió.

Estados Unidos también se pronunció sobre la crisis. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente del Departamento de Estado, expresó preocupación por el impacto de los bloqueos y habló de una crisis humanitaria en Bolivia. "En Bolivia, los disturbios y bloqueos han creado una crisis humanitaria", señaló el organismo estadounidense. Además, la oficina condenó las acciones contra el gobierno de Paz. "Condenamos todas las acciones dirigidas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz", afirmó.

El mensaje también incluyó un respaldo a los intentos del Ejecutivo boliviano por recuperar las rutas y garantizar el abastecimiento. "Apoyamos sus esfuerzos por restablecer el orden para la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano", añadió Estados Unidos.