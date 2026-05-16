Repatriaron a una adolescente salteña que fue víctima de trata y explotación sexual en Bolivia

El personal policial pudo seguir los rastros de la adolescente hasta la ciudad de Yacuiba, en Bolivia.

La adolescente y su madre se reencontraron en el Puente Internacional de San José de Pocitos.

La Policía de Salta, perteneciente a la División Trata de Personas, y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Yacuiba, Bolivia, realizaron un fuerte operativo para repatriar a una adolescente argentina de 16 años, víctima de trata, tráfico de personas y explotación sexual.

El procedimiento se llevó a cabo en el Puente Internacional de San José de Pocitos, en la frontera entre Bolivia y Argentina, donde la menor, identificada con las iniciales V.P.P., tuvo un emotivo reencuentro con su madre.

Cómo identificaron a la joven salteña que estaba en situación de trata en Bolivia Todo comenzó cuando la adolescente fue reportada como desaparecida por su mamá el pasado lunes. La fotografía de la menor se volvió un rastro fundamental ya que, luego de su identificación, se siguieron los rastros de sus últimos movimientos que llevaron a los efectivos hasta la ciudad boliviana de Yacuiba.

Allí se pudo desbaratar la cédula liderada por el argentino Cristian Enrique Díaz, de 43 años, quien ya fue detenido por las fuerzas policiales. Una vez que se identifico el inmueble donde se desarrollaba la organización, se realizó un operativo cerrojo donde se logró rescatar a la adolescente y a otras dos mujeres de nacionalidad boliviana que eran mayores de edad.

El modus operandi indicó que el acusado realizaba ‘citas express’, a través de grupos en redes sociales con bastantes seguidores, donde promocionaba a las mujeres para servicios sexuales.